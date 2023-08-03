RUSDELFI В УКРАИНЕ | В Одессе преступили к ремонту Спасо-Преображенского собора, в Москву за помощью священники обращаться не намерены

Какой ущерб нанесен собору, еще точно не подсчитали. Отец Мирослав отмечает, из-за ракетного удара в храме большие повреждения. „Вы видите, что очень большие повреждения по внутреннему убранству, по росписи. Это в том числе золото, это очень большие средства на восстановление. До сих пор точной цифры нет“, - говорит он.