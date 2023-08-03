03.08.2023, 21:03
RUSDELFI В УКРАИНЕ | В Одессе преступили к ремонту Спасо-Преображенского собора, в Москву за помощью священники обращаться не намерены
Фоторепортаж!
В результате российской атаки на Одессу в ночь на 23 июля сильно пострадал главный православный храм города - кафедральный Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (УПЦ). В соборе преступили к ремонтным работам.
Какой ущерб нанесен собору, еще точно не подсчитали. Отец Мирослав отмечает, из-за ракетного удара в храме большие повреждения. „Вы видите, что очень большие повреждения по внутреннему убранству, по росписи. Это в том числе золото, это очень большие средства на восстановление. До сих пор точной цифры нет“, - говорит он.