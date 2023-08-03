Министр обороны и командующий Силами обороны встретились с эстонскими военными и руководством Ирака(1)
Министр обороны Ханно Певкур вместе с командующим силами обороны генералом Мартином Херемом посетили принимающих участие в операции Inherent Resolve в Ираке военнослужащих Сил обороны Эстонии и ознакомились с задачами, выполняемыми ими в ходе операции, а также условиями жизни на местах. В ходе визита также состоялись встречи с командующим операцией Inherent Resolve (OIR) генерал-майором Мэтью Макфарлейном, командующим Учебной миссией НАТО NMI (NATO Mission Iraq) генерал-лейтенантом Хосе Антонио Агуэро Мартинесом, а также президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром Мохаммедом Шайа аль-Суданом и министром обороны Табетом Мухаммадм аль-Аббаси.
Во время встречи с командующим OIR генерал-майором Макфарлейном основное внимание было уделено сотрудничеству между Эстонией и Соединенными Штатами в Ираке, общим целям союзников в борьбе с терроризмом и сдерживании ИГИЛ, а также более подробно вкладу Соединенных Штатов в безопасность Эстонии. С командующим учебной миссией НАТО NMI генерал-лейтенантом Агуэро Мартинесом обсуждалось развитие сектора безопасности Ирака.
По словам министра обороны Ханно Певкура, основной темой встреч с государственными руководителями Ирака было будущее Ирака и возможный вклад союзников в ближайшие годы.
„Как президент, премьер-министр, так и министр обороны убеждены, что Ирак в настоящее время безопаснее, чем когда-либо прежде, но, несмотря на это, желанием государства Ирак является чтобы союзники продолжали вносить свой вклад для борьбы как с международным терроризмом, так и поддержки безопасности всего региона. Интерес Эстонии, безусловно, состоит в том, чтобы способствовать безопасности как Ирака, так и всего региона, потому что терроризм, к сожалению, не признает государственных границ, и чем ближе к первоисточнику будет решена проблема, тем меньше вероятность того, что террористические атаки дойдут до нашего региона“. — сказал министр обороны.
На различных встречах министр Певкур слышал только положительные слова о военнослужащих Сил обороны Эстонии. „Скаутский батальон хорошо зарекомендовал себя в предыдущих миссиях, и то, что сделано в этой миссии, также высоко оценено местными жителями и другими союзниками. И эта похвала была не обычной политической вежливостью, а настоящим фактическим признанием наших бойцов. Приятно было видеть, что, несмотря на почти 50-градусную жару, контингент все же планирует построить на базе собственную баню, и мотивация бойцов была высока. Я также хотел бы здесь поблагодарить семью каждого участвующего в мисси военнослужащего Эстонии, потому что им приходится самим справляться в период миссии, зная, что их близкие обеспечивают свободу Эстонии за тысячи километров от дома“, - добавил Певкур.
По словам главнокомандующего Силами обороны генерала Мартина Херема, встречи с командующими операцией Inherent Resolve и миссией НАТО в Ираке подтвердили, что роль нашего личного состава здесь важна.
„Эстонцы, мягко говоря, хорошо выполняют свои служебные обязанности. Можно также подтвердить, что если бы мы и наши союзники не действовали здесь по приглашению Ирака, эту пустоту заполнила бы другая сила. Однако это не принесло бы пользы ни Ираку, ни региону в целом“, — сказал Херем.
Международную военную операцию Inherent Resolve в Ираке возглавляют Соединенные Штаты и целью операции является консультирование и поддержка местных сил безопасности. Основные задачи эстонского контингента в операции включают ответственность за безопасность базы, готовность к быстрому реагированию на события, когда другие, попавшие при выполнении своих задач в беду подразделения, срочно нуждаются в поддержке, а также обеспечение безопасности ключевого персонала в окрестностях Эрбиля в регионе Курдистана, что важно в борьбе с террористическими группировками и для поддержания мира.
Деятельность учебной миссии НАТО NMI проходит в Ираке. Миссия направлена против исходящих с южного направления угроз альянсу, помогая Ираку создавать устойчивые, прозрачные, вовлекающие и эффективные структуры безопасности и обучая собственных инструкторов Ирака в структурах безопасности страны. Эстония вносит свой вклад в миссию NMI одним штабным офицером и в миссию OIR 88 военнослужащими.
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