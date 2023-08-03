„Срок будет „сталинский“. Навальный призвал „не причитать“ по поводу завтрашнего приговора

Через сутки зачитают приговор, и я хотел бы сказать пару вещей до того, как он прозвучит. Чтобы, так сказать, „поставить цифры в контекст“.

Срок будет большой. То, что называется „сталинский“. Формула его расчета простая: то, что попросил прокурор, минус 10–15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того. Это не имеет большого значения, ведь следом уже на всех парах идет дело о терроризме. Там еще лет 10 накинуть можно.

Так вот, у меня просьба номер один. Когда прозвучит цифра, вы, пожалуйста, не проявляйте солидарность со мной причитаниями и восклицаниями: „Как при Сталине“. Лучше проявите солидарность со мной и другими политзаключенными тем, что минутку подумайте. Подумайте, зачем нужен такой показательно огромный срок. Его главный смысл — запугать. Вас, а не меня. Я даже так скажу: персонально вас, читающего эти строки.

Вы обратили внимание — пропаганда об этом процессе молчит. По телевизору о нем не рассказывают. Потому что на „простого россиянина“ история произведет эффект неоднозначный. Восемнадцать лет за какой-то „экстремизм“ без жертв и последствий покажутся ему очевидно несправедливыми, и он еще тайно симпатизировать начнет. А вы и так все знаете. Вас и надо ошеломить, запугать. Суровостью приговора выбить из головы мысли о противодействии.

Пожалуйста, подумайте и поймите, что, сажая сотни, Путин пытается запугать миллионы. Мы живем в стране, где десятки миллионов человек прямо сейчас настроены против коррупции, войны и беззакония. Прямо сейчас десятки миллионов за честные выборы, демократию, сменяемость власти и хотят, чтобы Путин ушел. Мы точно знаем, что если бы каждый десятый из тех, кто возмущен коррупцией Путина и его чиновников, вышел на улицу, то власть пала бы завтра. Точно знаем, что недовольные войной, выйдя на улицу, прекратили бы ее немедленно.