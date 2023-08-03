ВИДЕО | Заблудившуюся на болоте Мяннику пожилую женщину спасли с помощью вертолета

В среду вечером в 22 часа позвонивший в Центр тревоги мужчина сообщил, что его мать заблудилась на болоте Мяннику, и для ее поиска требуется помощь полиции.

Патрульные полицейские незамедлительно начали поиски, к которым были привлечены дрон и квадроцикл Спасательного департамента, а также вертолет Департамента полиции и погранохраны, который в час ночи нашел женщину.

Начальник патрульной службы Пыхьяской префектуры Леннарт Камс напоминает: отправляясь в лес за ягодами-грибами, необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон и сказать близким, куда конкретно вы идёте.

„В данном случае женщина поступила правильно, она взяла с собой мобильный телефон и как только поняла, что заблудилась, сразу позвонила сыну. Предварительно она сказала, где будет заходить в лес“, - сообщил полицейский и добавил, что используя в телефоне GPS, человек может сам себе помочь в поиске пути.

Ежегодно полиция в летние и осенние месяцы получает около полусотни просьб о помощи от заблудившихся грибников. В прошлом году таковых было 85, а в текущем году уже 77.