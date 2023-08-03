НКО „Слава Украине“ отчиталось о деятельности: в июле сумма пожертвований уменьшилась

Как в Эстонии, так и в Украине продолжается уголовное расследование, в рамках которого выясняют, на что НКО „Слава Украине“ потратило собранные до марта 2023 года пожертвования в поддержку Украины. По словам руководителя организации Ану Вилтроп, начиная июля НКО провело анализ своей деятельности и занимается более точным определением будущих целей.

„Мы провели аудит своей работы и процесса принятия решений, и в данный момент занимаемся их упорядочением. В том числе созданы: внутренняя инструкция по бухгалтерии, руководство по закупкам, руководство по выбору партнеров, корректная система документооборота. Это необходимо для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с этическим кодексом неправительственных организаций“, - отметила Ану Вилтроп.

Размер пожертвований за последние месяцы составил 41 000 евро. „По состоянию на 9 мая, когда в руководстве НКО „Слава Украине“ произошли изменения, на счетах организации находилось пожертвований в сумме почти 664 000 евро. С 9 мая до конца июля НКО „Слава Украине“ получило пожертвований в размере почти 41 000 евро“, - добавила Вилтроп.

Руководитель организации уточнила, что по месяцам эти 41 000 евро распределились довольно равномерно, но в июле сумма была поменьше. „Есть множество людей, которые по-прежнему постоянно или непостоянно поддерживают „Слава Украине“ пожертвованиями“, - отметила Вилтроп и добавила, что опубликованные в прессе статьи и уголовное дело, естественно, оказали влияние на размер пожертвований.

По ее словам, сократились пожертвования и другим организациям.

„Сейчас, видимо, сложно оценить, насколько сильно повлиял этот скандал“, - сказала Вилтроп. По ее словам, здесь нужно также учитывать и то, что с течением времени чувства у людей уже не те, что поначалу, непосредственно после возникновения кризиса количество жертвователей бывает больше.

Принятые общим собранием решения

Обще собрание сформулировало и утвердило цель деятельности НКО „Слава Украине“, исходя из которой планируется начать новые проекты.