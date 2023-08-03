НКО „Слава Украине“ отчиталось о деятельности: в июле сумма пожертвований уменьшилась(14)
НКО „Слава Украине“ отмечает в обзоре своей деятельности: были продолжены старые проекты, начинаются новые, сделаны также организационные изменения.
Как в Эстонии, так и в Украине продолжается уголовное расследование, в рамках которого выясняют, на что НКО „Слава Украине“ потратило собранные до марта 2023 года пожертвования в поддержку Украины. По словам руководителя организации Ану Вилтроп, начиная июля НКО провело анализ своей деятельности и занимается более точным определением будущих целей.
„Мы провели аудит своей работы и процесса принятия решений, и в данный момент занимаемся их упорядочением. В том числе созданы: внутренняя инструкция по бухгалтерии, руководство по закупкам, руководство по выбору партнеров, корректная система документооборота. Это необходимо для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с этическим кодексом неправительственных организаций“, - отметила Ану Вилтроп.
Размер пожертвований за последние месяцы составил 41 000 евро. „По состоянию на 9 мая, когда в руководстве НКО „Слава Украине“ произошли изменения, на счетах организации находилось пожертвований в сумме почти 664 000 евро. С 9 мая до конца июля НКО „Слава Украине“ получило пожертвований в размере почти 41 000 евро“, - добавила Вилтроп.
Руководитель организации уточнила, что по месяцам эти 41 000 евро распределились довольно равномерно, но в июле сумма была поменьше. „Есть множество людей, которые по-прежнему постоянно или непостоянно поддерживают „Слава Украине“ пожертвованиями“, - отметила Вилтроп и добавила, что опубликованные в прессе статьи и уголовное дело, естественно, оказали влияние на размер пожертвований.
По ее словам, сократились пожертвования и другим организациям.
„Сейчас, видимо, сложно оценить, насколько сильно повлиял этот скандал“, - сказала Вилтроп. По ее словам, здесь нужно также учитывать и то, что с течением времени чувства у людей уже не те, что поначалу, непосредственно после возникновения кризиса количество жертвователей бывает больше.
Принятые общим собранием решения
Обще собрание сформулировало и утвердило цель деятельности НКО „Слава Украине“, исходя из которой планируется начать новые проекты.
„НКО „Слава Украине“ - основанное в 2022 году и действующее в общественных интересах недоходное объединение, целью которого является поддержка вооруженных сил и гражданского общества Украины помощью, которая спасает и сберегает жизни. Для достижения своих целей НКО „Слава Украине“ предлагает вооруженным силам Украине помощь в организации медицинской деятельности на фронтах, а также помогает украинским военным и гражданскому населению в приобретении умений, знаний и средств , которые помогут справиться с причиненным войной ущербом“.
На общем собрании договорились изменить устав организации, в том числе прописать в уставе разделение ролей общего собрания, совета и правления. „Работа по подготовке изменений уже идет, и общее собрание соберется вновь в течение месяца“, - сообщила Вилтроп. Также на собрании договорились о контрольных механизмах по использованию финансовых средств.
Деятельность
В июле в обучении по тактической медицине (PULSE) приняли участие 1242 солдата. „Начиная с мая текущего года обучение прошли и овладели приемами первой помощи 2524 солдата. Обучение прошло в следующих областях: Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Николаевская, Одесская, Винницкая, Волынская, Киевская, Кировоградская, Хмельницкая, Харьковская, Житомирская“, - сообщила организация в пресс-релизе.
„В рамках договора о сотрудничестве „Слава Украине“ поддерживает обучение PULSE суммой 132 030 евро, в планах обучить 8100 солдат. В ходе обучения по тактической медицине преподаются приемы по спасению жизни на поле боя. Согласно оценкам, каждый прошедший обучение солдат сможет спасти вокруг себя до 10 человеческих жизней“, - говорится в пресс-релизе.
В июле организация „Слава Украине“ побывала на производстве в Выру, где изготовляют для украинских военных камуфляжную краску MilSpray. В начале августа с помощью Сил обороны в Украину доставят 24 000 банок камуфляжной краски MilSpray, которая также поможет спасти жизни украинских солдат.
„Слава Украине“ занималась также приведением в порядок таллиннского склада.
В сотрудничестве с Фондом содействия национальной обороне (Riigikaitse Edendamise SA) в открытый под Черниговым военный реабилитационный центр в большом количестве были пожертвованы носки, перчатки, компьютеры, телефоны, инвалидные коляски и костыли.
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