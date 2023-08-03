Правда ли, что перед бундестагом прошла акция, посвящённая жертвам вакцинации?
Сообщается, что в июле 2023 года активисты разместили в центре Берлина множество инвалидных колясок с портретами тех, кто получил серьёзные осложнения из-за вакцинации от COVID-19. Мы решили проверить, так ли это.
В социальных сетях и блогах событие описывается так: „Когда Биг Фарма отдала приказ колоть тем, что есть, никто не сказал „нет“. В результате и по ту сторону океана, и в Европе, отказавшейся от помощи России, появились сотни жертв. Но долго замалчивать факты не смогли. Едва морок спал, близкие жертв заговорили. Вот и теперь, как говорят немцы, перед зданием немецкого бундестага состоялась акция „Калеки вакцинации“. Пострадавшие и их близкие напомнили о себе, выставив инвалидные коляски с фотографиями тех, кто не выдержал испытание иностранными препаратами. Большинство пострадавших парализованы. К сожалению, расследование началось лишь постфактум, а на предупреждения экспертов до массовой вакцинации никто не обратил внимания. Теперь правду печатают даже в Lancet (вероятно, имеются в виду сообщения о размещении в этом журнале исследования о смертях, вызванных вакцинами против COVID-19; это утверждение „Проверено“ разбирало ранее. — Прим. ред.)“. Такие публикации появились в Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и на YouTube. Писали об акции и СМИ, например „Царьград», NewsFrol и „Мрiя News». Широко разошлась эта история и в Telegram — например, о ней рассказали каналы „Россия сейчас» (325 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram» (194 000), Voblya (156 000), „Пуля» (142 000), „С места события» (81 000) и др.
4 июля 2023 года перед зданием бундестага действительно разместили сотни инвалидных колясок и ходунков с чёрно-белыми фотографиями и короткими подписями под ними. Репортажи об этой акции сделали многие немецкие СМИ, в том числе Berliner Zeitung, ZDF и Tag24. Однако в своих материалах эти медиа рассказали совсем другую историю.
Организаторы акции — движение NichtGenesen, название которого можно перевести с немецкого языка как „не вылечились“ или „не восстановились“. Активисты поясняют: „На лужайке размещены сотни инвалидных колясок и ходунков, а также портреты пострадавших со всей Германии. Эти фотографии представляют миллионы пациентов, которые не могут сами выйти на акцию из-за своих болезней“.
Одна из авторов инициативы — помощница социального педагога из Нижней Саксонии Илка Хойер. Она объясняет, что цель акции — привлечь внимание чиновников к проблеме тех, кто переболел коронавирусом и не восстановился, а сейчас страдает от последствий постковидного синдрома, схожего с миалгическим энцефаломиелитом, иначе называемым синдромом хронической усталости (МЭ/СХУ), а также от различных осложнений, возникших из-за лекарств от коронавируса или вакцинации. В комментарии Berliner Zeitung Хойер рассказала, как в декабре 2021 года переболела COVID-19: „Сама болезнь прошла терпимо: я ненадолго потеряла обоняние и чувство вкуса, но и только. Катастрофа случилась через две недели. Как будто кто-то отключил меня от сети. <…> Я всегда сравниваю это (своё состояние. — Прим. ред.) с неисправной батареей, которую можно зарядить только до 30%, независимо от того, как долго она находится на зарядке“. Организаторы акции преследовали две цели: привлечь внимание чиновников и убедить их выделить финансирование для исследования этих заболеваний, а также поддержать изучение и клинические испытания препарата под рабочим названием BC 007, который уже показал первые результаты в преодолении негативных симптомов постковида и МЭ/СХУ.
И постковидный синдром, и МЭ/СХУ — это недостаточно изученные заболевания, природа возникновения которых не до конца известна, нет пока и эффективного лекарства. Не всегда эти патологии разделяют. Например, авторитетная медицинская энциклопедия MSD Manuals упоминает перенесённый COVID-19 в качестве возможной причины МЭ/СХУ и включает весь постковидный синдром в синдром хронической усталости. В научных журналах учёные также допускают, что и постковид, и МЭ/СХУ — это одна и та же патология нервной системы, возникающая после поражения её вирусным агентом. Спектр симптомов и нарушений в обоих случаях крайне широкий: больной жалуется на неоправданно быстро наступающую и не проходящую после отдыха усталость, нарушения сна и когнитивных функций, головные боли, боли в мышцах и суставах, гриппоподобные симптомы. Об МЭ/СХУ достоверно известно, что это не психологическая проблема, а именно физиологическая патология: в крови больных учёные из Стэнфордского университета (США) обнаружили высокую концентрацию 17 белков, связанных с развитием воспалительных реакций. По данным благотворительной некоммерческой организации MEAсtion, занимающейся просвещением в отношении МЭ/СХУ, от 15 до 30 млн людей по всему миру страдают от этого заболевания, до 75% заболевших не могут полноценно работать, а 25% из них прикованы к постели.
Акция, проведённая у бундестага, — не первая, призванная привлечь внимание к проблеме больных МЭ/СХУ. С 2016 года в Великобритании, США, Канаде проводятся похожие мероприятия — активисты выставляют в людных местах сотни пар обуви и развешивают плакаты с текстом „Миллионы пропали“. Ресурс „Батенька, да вы трансформер“ описывает эдинбургскую акцию 2018 года: „Коричневые потёртые мужские ботинки, к которым их владелец прицепил записку: „Джеймс. Вынужден был уволиться с работы из-за МЭ. Сейчас сижу дома и пишу в газету“. Красные кеды. „Моя любимая дочка живёт с МЭ с 14 лет. Ей пришлось уйти из школы. Последний врач, которого мы просили о помощи, сказал: „Ну, может, есть какой-нибудь благотворительный фонд, они помогут“ „. Розовые биркенштоки с блёстками, брошенные посреди площади без какого-либо объяснения. Серые женские сандалии четвёртого английского размера, с изображением цветка на ремешке. „Меня зовут Фиона. Мне 38. Я болею МЭ 29 лет, с девяти. Меня травили, мне не верили и говорили, что я просто не хочу ходить в школу. Никто не пытался мне помочь. Я и сейчас, годы спустя, не получаю поддержки. Меня игнорируют те, кто должен был бы мне помочь (врачи и так далее). За мной ухаживает мама. Сама бы я не справилась. Я одна из миллионов людей, которые пропали“.
Акция у бундестага отличается от предыдущих тем, что привлекает внимание сразу к трём группам пациентов: к тем, кто переболел коронавирусом и столкнулся с постковидным синдромом, к тем, кто болен МЭ/СХУ, а также к тем, кто пострадал от поствакцинального синдрома. При этом в пресс-релизе NichtGenesen отдельно прописана позиция организаторов акции относительно вакцинации: „Мы особенно отмечаем, что упоминание поствакцинального синдрома не представляет нашу позицию за или против вакцинации против коронавируса. Мы заботимся о том, чтобы всем людям с проблемами со здоровьем оказывалась помощь, независимо от того, вызваны ли симптомы инфекцией (возникшей после прививки или нет), вакцинацией или другими триггерами. Мы решительно выступаем против использования страданий жертв поствакцинального синдрома в других интересах“.
Таким образом, в большинстве публикаций в социальных сетях допущена серьёзная манипуляция. Акция действительно происходила, однако посвящена она не жертвам вакцинации, а тем, кто страдает от постковидного синдрома, миалгического энцефаломиелита, или синдрома хронической усталости, а также поствакцинального синдрома. Цель акции — не привлечь внимание к опасности вакцин, а обратить внимание чиновников на недостаточное финансирование, которое выделяется на изучение этих патологий и лечение пострадавших.
Итог: Большей частью неправда