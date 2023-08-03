„Ничего обнадеживающего для тех, кто ждет сухой и солнечной погоды“. Лето в Эстонии закончилось?

Если верить климатологам, июль этого года был самым жарким в истории. Есть даже те, кто утверждает, что такого жаркого лета на планете Земля не было последние 120 000 лет. Ученые объясняют это воздействием парниковых газов и погодным явлением Эль-Ниньо.

Июль в Эстонии, напротив, был прохладным и дождливым. В то же время сухая и горячая воздушная масса, прибывающая с Ближнего Востока, в выходные достигнет Европы, затронув и ближайших соседей Эстонии. Закончилось ли в Эстонии лето, или мы еще сможем насладиться летней жарой и пляжной погодой? Forte поговорил об этом с синоптиком Тайми Пальяк.