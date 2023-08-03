Клуб с Фарерских островов обыграл чемпиона Швеции в Лиге чемпионов и впервые сыграет на групповой стадии еврокубков

„КИ Клаксвуйк“, выбивший из соревнований в первом отборочном раунде Лиги чемпионов чемпиона Венгрии „Ференцварош“, отправился на ответную встречу в Швецию после домашней ничьей 0:0.

„КИ Клаксвуйк“ вышел вперед благодаря голу Арни Фредериксберга на 17-й минуте, но на 23-й минуте Тобиас Сана сравнял счет в матче.

В самом начале второго тайма хозяевам удалось выйти вперед благодаря голу Амора Лайуни. Однако фарерский клуб оказал упорное сопротивление и вскоре сравнял счет. Гол на 53-й минуте забил Арни Фредериксберг. Больше голов в основное время зрители не увидели, и при счете 2:2 началось дополнительное время.

Ибраим Садик вывел хозяев вперед (3:2) на последних секундах первой половины дополнительного времени, казалось, что игра окончена. Но гости не сдавались, и на 109-й минуте норвежский нападающий гостей Сиверт Гуссиос сравнял счет, победителя предстояло определить в серии пенальти. Там гости продемонстрировали более стальные нервы, выиграв серию 4:3 и обеспечив себе историческое место в групповом этапе еврокубков.

Выход в третий отборочный раунд Лиги чемпионов обеспечил „Клаксвуйку“ место в групповом этапе Лиги конференций, ведь даже если в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов они проиграют норвежскому клубу „Молде“, они получат еще один шанс в плей-офф Лиги Европы. В случае победы там „Клаксвуйк“, соответственно, выйдет в групповой раунд, а в случае поражения отправится в группу Лиги конференций.

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