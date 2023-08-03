МНЕНИЕ | Попасть на бесплатные курсы эстонского практически невозможно. Хочешь изучать, но руки опускаются(1)
Очередная регистрация на бесплатные курсы эстонского языка закрылась буквально через пару часов после начала из-за ажиотажа и отсутствия мест. Журналист RusDelfi Марина Бегункова размышляет, почему это приводит к серьезным проблемам в изучении государственного языка.
Мне самой попасть на курсы эстонского удалось не с первого раза. Как водится, места были разобраны в течение первого часа после открытия регистрации, а электронные письма с просьбой найти местечко хотя и не были проигнориваны, но четко давали понять, что момент упущен, ждите следующей регистрации и изучайте эстонский самостоятельно.
Конечно, почти все, кто мотивирован выучить язык, стараются получать знания не только на бесплатных курсах. В Эстонии есть отличные возможности заниматься онлайн: словари, видео и аудиоматериалы, различные тексты. В библиотеках совершенно бесплатно можно найти абсолютно все учебники, которые предназначены для усвоения языка. Но попасть на курсы — это уникальная возможность. Это могут подтвердить практически все, кто хоть раз побыл на таких занятиях.
К сожалению, среди моего окружения огромное количество людей не могут „выловить“ заветные места в группы. Есть ощущение, что на вечерние занятия эти самые места разбирают в течение нескольких минут. Лучше дела обстоят с утренними и дневными группами, но кто же туда пойдет, когда изучение попадает на рабочее время? Не каждый работодатель рад отпускать на три часа в день два-три раза в неделю своего работника. К сожалению, зачастую, на весах „работа VS изучение эстонского“ перевешивает то, за что дают зарплату. Да и в международных компаниях знание государственного языка не является обязательным. Со всеми задачами можно легко справиться на английском.
Но еще хуже дело обстоит у тех, кто все же попал в группу на какой-то уровень, а потом не попал на следующий. Набор на курсы проходят два раза в год, и „провал“ в шесть месяцев является катастрофическим. С языковой практикой у неносителей государственного языка в принципе возникают проблемы. Да, есть языковые кафе, где стараются „разговориться“, но это тоже нужно методично и упорно искать. Проще, когда на работе есть коллеги, которые могут пообщаться с тобой на эстонском. Но, как говорится, благими намерениями устлана дорога в ад. Они видят, как сложно тебе даются фразы, как долго ты думаешь над словом, правильной постановкой времени, формы, и… переходят на русский или английский. Чтобы тебе было проще. А тебе становится неловко, что ты мучаешь кого-то своим ужасным эстонским, и прекращаешь скромные попытки попрактиковаться. Замкнутый круг.
На курсах же вы все — равны. Вы все замотивированы и заряжены. И ваши „э, ммм, иии“ никого не раздражают. Именно в этом — главная и уникальная возможность изучать язык.
Еще одна проблема того, что невозможно сразу пойти на следующий уровень изучения языка — это демотивация. Ты хочешь изучать, но не можешь попасть на курсы, и у тебя опускаются руки. Вопреки некоторым мнениям все же эстонский — не самый простой язык. Да и, скажем прямо, после 35 мозг уже не такой гибкий. Начинаешь завидовать детям, как они быстро устраивают. А ты сидишь над учебниками и ешь себя: у тебя высшее образование, ты отличный специалист, а разговаривать на эстонском никак не можешь.
Конечно, можно найти репетитора и осваивать эстонский индивидуально. Но, к большому сожалению, это далеко не всем по карману. Одно занятие с репетитором обойдется в 25-40 евро. И найти хорошего репетитора — та еще задачка со звездочкой. Несложно посчитать, какая в итоге выходит сумма в месяц. Для некоторых это — практически половина зарплаты. И человек, взвесив все „за и против“, скорее заплатит за аренду жилья, чем за занятия. Бесплатных курсов, увы, действительно катастрофически не хватает. И спрос значительно превышает предложение. Самое важное, что не только эмигранты хотят изучать эстонский. Огромное количество родившихся и живущих в стране также с радостью спешат посещать курсы. Чтобы вспомнить, попрактиковаться, улучшить навыки общения. Но и им мест не всегда хватает.
Безусловно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но помочь тем, кто мотивирован изучать эстонский несмотря ни на что — будет не лишним.
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.