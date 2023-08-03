МНЕНИЕ | Попасть на бесплатные курсы эстонского практически невозможно. Хочешь изучать, но руки опускаются

Мне самой попасть на курсы эстонского удалось не с первого раза. Как водится, места были разобраны в течение первого часа после открытия регистрации, а электронные письма с просьбой найти местечко хотя и не были проигнориваны, но четко давали понять, что момент упущен, ждите следующей регистрации и изучайте эстонский самостоятельно.

Конечно, почти все, кто мотивирован выучить язык, стараются получать знания не только на бесплатных курсах. В Эстонии есть отличные возможности заниматься онлайн: словари, видео и аудиоматериалы, различные тексты. В библиотеках совершенно бесплатно можно найти абсолютно все учебники, которые предназначены для усвоения языка. Но попасть на курсы — это уникальная возможность. Это могут подтвердить практически все, кто хоть раз побыл на таких занятиях.

К сожалению, среди моего окружения огромное количество людей не могут „выловить“ заветные места в группы. Есть ощущение, что на вечерние занятия эти самые места разбирают в течение нескольких минут. Лучше дела обстоят с утренними и дневными группами, но кто же туда пойдет, когда изучение попадает на рабочее время? Не каждый работодатель рад отпускать на три часа в день два-три раза в неделю своего работника. К сожалению, зачастую, на весах „работа VS изучение эстонского“ перевешивает то, за что дают зарплату. Да и в международных компаниях знание государственного языка не является обязательным. Со всеми задачами можно легко справиться на английском.