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03.08.2023, 15:10

ФОТО и ВИДЕО | Фавориты вышли вперед во второй день чемпионата Эстонии по диск-гольфу

 

Чемпионат Эстонии стартовал в среду в парке диск-гольфа Йыулумяэ в Пярнуском уезде, который будет транслироваться в прямом эфире Delfi TV все четыре дня соревнований.

В мужских соревнованиях Маури Вильманн, только что занявший первое место в European Pro Tour, стал единоличным лидером, который завершил второй день с 56 бросками (-7) и за два дня -15. Многократный чемпион Эстонии Альберт Тамм занял второе место (второй день -9, всего -14), третье место делят Микк Мытс, лидировавший после первого дня (второй день -2, всего -13), и игрок сборной Эстонии Сильвер Лятт, который показал хороший результат во второй день (второй день - 10, всего -13).

Даже в женских соревнованиях после второго дня предсоревновательные фавориты находятся в верхней части таблицы. Лидирует Кайди Аллсалу (второй день и также +2 в сумме), за ней следуют Аннели Тыугьяс-Мяннисте, которая, как и Вильманн, выиграла европейский профессиональный тур (второй день +2, +4 в сумме) и Биргит Видер (второй день и также + всего 4).

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