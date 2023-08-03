ФОТО и ВИДЕО | Фавориты вышли вперед во второй день чемпионата Эстонии по диск-гольфу

В мужских соревнованиях Маури Вильманн, только что занявший первое место в European Pro Tour, стал единоличным лидером, который завершил второй день с 56 бросками (-7) и за два дня -15. Многократный чемпион Эстонии Альберт Тамм занял второе место (второй день -9, всего -14), третье место делят Микк Мытс, лидировавший после первого дня (второй день -2, всего -13), и игрок сборной Эстонии Сильвер Лятт, который показал хороший результат во второй день (второй день - 10, всего -13).