ТАБЛИЦА | Э-регистр автоматом исключает людей из партийных списков. Больше всего досталось Центристской партии

В электронном регистре создана автоматическая проверка, которая выявляет соответствие членов партии требованиям, вытекающим из Закона о политических партиях. Членом партии может быть гражданин Эстонии, достигший дееспособности, не моложе 18 лет, или гражданин другого государства-члена Европейского союза, постоянно проживающий в Эстонии (иностранец с видом на жительство или правом на жительство в Эстонии должен находиться в Эстонии не менее 183 дней в году).

Если выяснится, что в партийном списке есть лица, не соответствующие требованиям Закона о партии, они будут автоматически из него исключены.

„До сих пор партиям было очень сложно, если не невозможно, самостоятельно проверять соответствие своих членов требованиям, вытекающим из закона. Обновление электронного коммерческого регистра поможет удобно и надежно решить эту проблему в будущем“, — сказал министр юстиции Калле Лаанет.

Все данные членов партии, находящиеся в настоящий момент в регистре, также проходят автоматическую проверку. Если выяснится, что в партийном списке есть лица, не соответствующие требованиям Закона о партии, они будут автоматически из него исключены. Уведомление об исключении направляется по электронной почте политической партии и исключенному из списка лицу. До сих пор члены партии автоматически исключались из списка, если человек вступал в другую партию или умирал. Отныне данные будут проверяться автоматически каждый день.

Автоматическим контролем из политических партий исключено 1 014 человек, всего проверено 51 599 членов.

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