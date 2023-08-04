Работник таллиннского детского сада: летом детей не забирают отдохнуть даже перед школой. А потом — выгорание(10)
Проблема коллективных отпусков в детских садах недавно получила освещение на портале RusDelfi. К дискуссии присоединилась и таллиннский педагог Марина Иванова. Как найти золотую середину в этом вопросе и почему коллективный отпуск — это, по мнению специалиста, не подарок для работников и мучение для родителей, а, зачастую, необходимость?
„Коллективный отпуск чаще всего означает ремонт в саду“
В одном из самых крупных дошкольных учреждений Таллинна Марина работает больше двух лет, сейчас — третий раз, когда педагог составляет расписание на летний период. Работник детского дошкольного учреждения отмечает: каждый год видит, что и родители, и педагоги понимают и принимают информацию по поводу коллективного отпуска, но при этом все равно остаются недовольными. Марине как завучу приходится решать, как найти в такой ситуации золотую середину.
Педагог отмечает, что коллективные отпуска в их саду есть последние несколько лет. „Мы пытаемся это отменить, но пока не получается, — делится Марина. — Нашему учреждению очень много лет, и постоянно идет реконструкция. Все родители хотят, чтобы малыши ходили в свеженькие группы. Мы не можем делать ремонт, когда есть дети“.