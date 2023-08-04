Работник таллиннского детского сада: летом детей не забирают отдохнуть даже перед школой. А потом — выгорание

„Коллективный отпуск чаще всего означает ремонт в саду“

В одном из самых крупных дошкольных учреждений Таллинна Марина работает больше двух лет, сейчас — третий раз, когда педагог составляет расписание на летний период. Работник детского дошкольного учреждения отмечает: каждый год видит, что и родители, и педагоги понимают и принимают информацию по поводу коллективного отпуска, но при этом все равно остаются недовольными. Марине как завучу приходится решать, как найти в такой ситуации золотую середину.

Педагог отмечает, что коллективные отпуска в их саду есть последние несколько лет. „Мы пытаемся это отменить, но пока не получается, — делится Марина. — Нашему учреждению очень много лет, и постоянно идет реконструкция. Все родители хотят, чтобы малыши ходили в свеженькие группы. Мы не можем делать ремонт, когда есть дети“.

Учитель рассказывает, что коллективной отпуск зачастую никак не ассоциируют с ремонтом, а это — самый очевидный вариант. „Пару лет назад в саду делали реконструкцию отопительной системы, две недели в это же время работали смешанные группы. И это означало, что нам нужно было в 12 часов прекращать шумные работы — тихий час. И так до трех каждый день. Представляете, если бы были всегда и везде открыты группы, как долго бы шли ремонты. Администрация постоянно старается учитывать все обстоятельства“.