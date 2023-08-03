ЖУТКОЕ ВИДЕО | В Коста-Рике талантливый футболист погиб в пасти крокодила

О смерти 29-летнего игрока любительской команды „Депортиво Рио Канья“ сообщает mundodeportivo. По информации источника, трагедия произошла в реке Каньяс в провинции Гуанакасте.

Сообщается, что спортсмен, у которого осталось двое детей, решил охладиться в реке, где на него напала рептилия. В Коста-Рике запрещена охота на крокодилов, однако местная полиция застрелила животное, чтобы вырвать тело Хесуса из пасти хищника.

„Депортиво Рио Канья“ выразил свои соболезнования по поводу потери Хесуса Лопеса Ортиса, добавив, что он был скромным человеком и оставил яркий след в их сердцах. Игрок по прозвищу „Чучо“ был любимцем публики. Клуб также помог в сборе средств на похороны футболиста.

„Как футболист он был потрясающим, в городе всегда отмечали его талант, лидерство на поле, манеру игры, он был эталоном для футбола Рио-Каньяса, это потеря для всего города„, — заявил тренер погибшего Луис Монтес.

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