Российские войска атаковали Киев дронами „Шахед“. Средства ПВО сбили полтора десятка беспилотников

По его словам, в ходе массированной атаки силы и средства ПВО на подлете к Киеву обнаружили и уничтожили „почти полтора десятка воздушных целей“. Пострадавших и разрушений нет.

Попко добавил, что воздушная тревога в Киеве ночью длилась три часа, и стала 820-й воздушной тревогой, объявленной в городе с начала полномасштабного вторжения войск РФ.

Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, сообщили, что ночью 3 августа российские войска атаковали Украину из Брянской области ударными дронами „Шахед-136/131“. Силы ПВО уничтожили все беспилотники.

Накануне, 2 августа, российские войска также ударили по Киеву беспилотниками „Шахед“. Силы ПВО сбили все дроны, их обломки упали в трех районах. Повреждения получили высотное административное здание и расположенные рядом дома. В ходе атаки на Украину в ночь на 2 августа войска РФ также атаковали порт в Измаиле.

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