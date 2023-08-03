В ДТП пострадали трое маленьких детей, одна из них, 4-летняя девочка, была в автомобиле, которым управлял пьяный мужчина

Вчера в 10:08 на 1-м километре дороги Нави-Тагакюла в Вырумаа 17-летний молодой человек без водительских прав съехал на Audi A6 с дороги и врезался в дерево.

В 11:38 на перекрестке улиц Э. Вильде и Академия теэ в Таллинне 59-летний мужчина, управлявший троллейбусом „Солярис“, наехал на 70-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 12:44 на улице Юхкентали в Таллинне 46-летний мужчина, управлявший автомобилем Mercedes-Benz, не уступил дорогу движущейся по главной дороге машине Toyota Auris, управляемой 29-летним мужчиной. Водитель „Мерседеса“ и пассажир „Тойоты“, 29-летний мужчина, доставлены в больницу.

Около 14:36 ​​в волости Винни, Ляэне-Вирумаа, на 12-м км дороги Раквере-Луйге 33-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg въехал в поворачивающий налево Volkswagen Transporter, за рулем которого был 62-летний мужчина. В больницу доставили 5-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, которые были пассажирами VW Touareg.

В 17:21 в волости Ляэне-Харью Харьюмаа на 40-м км шоссе Таллинн-Палдиски автомобиль Honda Accord, которым управлял 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, свернул в сторону, выехал на встречную полосу на повороте и столкнулся со встречным грузовиком Scania R460, которым управлял 64-летний мужчина. Водитель „Хонды“ и находившаяся в машине 4-летняя девочка доставлены в больницу.

Ограничение движения с четверга, 3 августа:

На шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа в Йыхви (167 км) с 20:15 до 01:00 проводятся работы по асфальтированию . В рабочей зоне закрыто одно направление движения, ограничение скорости - 50 км/ч. Движение регулируется.