ФОТО | В Финляндии стартует очередной этап чемпионата мира по ралли. Отт Тянак: Будет весело!

В прошлом году Отт Тянак, который в то время выступал за команду Hyundai, выиграл финский этап чемпионат амира по ралли, обойдя финна Калле Рованперя на 6,8 секунды и его соотечественника Эсапекка Лаппи почти на полторы минуты.

„Прошлый год это прошлый год, в этом году мы начали с нуля, — сказал Тянак. — Посмотрим. Здесь и машины, и люди должны продемонстрировать свою силу. Будет весело! Ралли Финляндия имеет культовый статус и долгую историю. Это определенно один из самых особенных этапов во всем календаре“.

Перед очередным этапом Калле Рованперя (Toyota) лидирует в общем зачете ЧМ, набрав 170 очков после восьми гонок. За ним следуют Эльфин Эванс (Toyota) 115, Тьерри Нёвиль (Hyundai) 112 и трехкратный победитель „Ралли Финляндии“ Отт Тянак (M-Sport), набравший 104 очка. В четверг утром пилоты проведут пробный заезд, а в 19:05 ралли начнется с легендарного городского спецучастка Харью.

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