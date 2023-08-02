Яна Тоом: Павел Соболев – все меньше журналист и все больше политрук

С Павлом Соболевым мы начинали примерно одновременно: он – в тандеме с Андреем Бабковым во дворе дома моей мамы на Sky Radio, я – в „Молодежке“. Sky было модной радиостанцией и в редакции звучало часто. Все больше музыка, но и короткие выпуски новостей с Павлом Соболевым. Почему-то особенно запомнился один, в котором ведущий хорошо поставленным голосом рассказывал, как в Австралии женщина убила мужа мороженым хвостом кенгуру. Помнится, мы поржали по поводу кенгуру, вспомнили похожий рассказ Роальда Даля (героиня не только убила мужа мороженым бараньим окороком, но и, зажарив, скормила орудие убийства полицейским). Решили, что дама Даля не читала – а то бы не попалась, – и вернулись к нашим баранам. Ко всей той дряни, которая с нами происходила – стояние в очередях с номерками на ладонях, выдавливание в гражданство РФ, реформа собственности, выбросившая на улицы тысячи семей. По контрасту с этим хвост кенгуру выглядел настолько удивительно, что у меня случился импринтинг: Павел Соболев – мороженый хвост кенгуру. В хорошем – аполитичном – смысле: не всем же в дерьме копаться.

К чему это я? Да к тому, что прошедшие годы мало что изменили: я пытаюсь решать проблемы, журналист Соболев – их не замечать.

Дело, уважаемый Павел, вовсе не в том, какие у Зои Палямар взгляды. Дело в том, что она – негражданин, апатрид, а депортация апатридов запрещена международным правом. И защита Зои Палямар – не защита ее взглядов, а попытка заткнуть пальцем дыру, через которую полиция безопасности сцеживает из Эстонии права человека. И если Зоя выиграет суд – а я убеждена, что так и будет, – никому больше не придет в голову, что человека с серым паспортом можно вот так запросто выкинуть из страны.

И да, вы правы, в том, что я делаю, я весьма последовательна. И даже результативна: ежегодник полиции безопасности перестал быть „списком неблагонадежных“ не сам по себе, а, среди прочего, в результате моего выигрыша в суде и жалоб в Европейскую комиссию.