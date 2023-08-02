Яна Тоом: Павел Соболев – все меньше журналист и все больше политрук(23)
На Rus.Postimees журналист Павел Соболев посвятил мне целое мнение: „Яна Тоом все меньше политик и все больше адвокат любимцев Кремля“ – о том, что я защищаю де-факто депортированную из Эстонии негражданку Зою Палямар. Безусловно, у нас с Павлом очень разное понимание того, что такое „политик“ и „журналист“. А главное – что такое „права человека“, пишет депутат Европарламента Яна Тоом.
С Павлом Соболевым мы начинали примерно одновременно: он – в тандеме с Андреем Бабковым во дворе дома моей мамы на Sky Radio, я – в „Молодежке“. Sky было модной радиостанцией и в редакции звучало часто. Все больше музыка, но и короткие выпуски новостей с Павлом Соболевым. Почему-то особенно запомнился один, в котором ведущий хорошо поставленным голосом рассказывал, как в Австралии женщина убила мужа мороженым хвостом кенгуру. Помнится, мы поржали по поводу кенгуру, вспомнили похожий рассказ Роальда Даля (героиня не только убила мужа мороженым бараньим окороком, но и, зажарив, скормила орудие убийства полицейским). Решили, что дама Даля не читала – а то бы не попалась, – и вернулись к нашим баранам. Ко всей той дряни, которая с нами происходила – стояние в очередях с номерками на ладонях, выдавливание в гражданство РФ, реформа собственности, выбросившая на улицы тысячи семей. По контрасту с этим хвост кенгуру выглядел настолько удивительно, что у меня случился импринтинг: Павел Соболев – мороженый хвост кенгуру. В хорошем – аполитичном – смысле: не всем же в дерьме копаться.
К чему это я? Да к тому, что прошедшие годы мало что изменили: я пытаюсь решать проблемы, журналист Соболев – их не замечать.
Дело, уважаемый Павел, вовсе не в том, какие у Зои Палямар взгляды. Дело в том, что она – негражданин, апатрид, а депортация апатридов запрещена международным правом. И защита Зои Палямар – не защита ее взглядов, а попытка заткнуть пальцем дыру, через которую полиция безопасности сцеживает из Эстонии права человека. И если Зоя выиграет суд – а я убеждена, что так и будет, – никому больше не придет в голову, что человека с серым паспортом можно вот так запросто выкинуть из страны.
И да, вы правы, в том, что я делаю, я весьма последовательна. И даже результативна: ежегодник полиции безопасности перестал быть „списком неблагонадежных“ не сам по себе, а, среди прочего, в результате моего выигрыша в суде и жалоб в Европейскую комиссию.
Но вернемся к „журнализму“. Ваш текст – прекрасная декларация лояльности, причем не Эстонской Республике, а силовым структурам. Вы пишете, в частности, что с Зоей, вероятно, проводились беседы, которым она не вняла. А позвонить-спросить лень было? Ну так я вам скажу: никто никогда с ней не беседовал и ни от чего не предостерегал. Почему я в это верю? Потому что и со мной никто не говорил прежде, чем ославить в ежегоднике КаПо.
Вы ссылаетесь на заявление КаПо о том, что Палямар участвовала в запрещенном шествии Бессмертного полка. Но – как и КаПо, – не упоминаете, что это было до того, как полк запретили. И георгиевская ленточка на груди у Палямар была до того, как ее, ленточку, запретили. А теперь вспомните, сколько людей принимало участие в этих шествиях? А ленточки – сколько их носили? Десятки тысяч, я думаю. С ними как быть? Выслать? Нет, конечно. Припугнуть. А как? А вот такими показательными порками. Вам это кажется защитой демократии, а мне – ее подавлением. Вопрос оценок, в общем-то. Вот только я уже не журналист, я – политик, что, как вы справедливо заметили, дает мне право на формирование своей повестки. А вы, Павел, теперь не радиоведущий, воспевающий мороженые хвосты кенгуру, а журналист, что предполагает как минимум умение/желание задавать неудобные вопросы. Например, такие:
– кто и когда беседовал с Палямар, прося ее умерить активность?
– как можно задним числом вменить в вину участие в мероприятии, на проведение которого полиция дала разрешение?
– как можно задним числом вменить в вину ношение символа, который не был запрещен?
– почему, если депортация законна, нужно было ждать, чтобы Палямар сама пересекла границу?
– на каком основании ей на десять лет закрыли въезд в Шенген при том, что в Норвегии у нее дочь и внуки? Ведь можно было закрыть только въезд в Эстонию.
И так далее и тому подобное. Но вы, Павел, предпочитаете рассуждать, не задаваясь этими вопросами, потому что само существование таких вопросов (не говоря уже об ответах) развалит ваше стройное мнение к чертовой матери. Так что – и это моя субъективная оценка, – теперь в вас больше политрука, чем журналиста. Что объясняет также и неумение найти информацию о моей работе в Европарламенте. Я вам помогу, это – здесь.