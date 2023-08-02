ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (525-й день) | Удар по порту в Измаиле привел к росту мировых цен на зерно. Путин поговорил с Эрдоганом

В результате российской атаки в порту были разрушены здания, а следовавшие в порт международные суда были остановлены, когда они готовились прибыть в Измаил для загрузки украинского зерна. Согласно данным слежения за судами, они остановились в устье Дуная и уже бросили якорь, многие из них шли в надежде прорвать российскую блокаду, отмечает Reuters.

После российского ночного удара по Измаильскому морскому торговому порту подскочили мировые цены на продовольствие, в том числе на зерно , передает Reuters. Так, цены на пшеницу на Чикагской бирже утром в среду подскочили на 5 процентов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил постоянные российские удары по украинской инфраструктуре на Дунае. „Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи Румынии, неприемлемы, - написал Йоханнис. - Это военные преступления, они еще больше подрывают способность Украины перевозить свои продовольствие тем, кто нуждается в них в мире“.

В результате российского удара на складах и в элеваторах было повреждено почти 40 тысяч тонн зерновых, сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. По его данным, зерно ожидали страны Африки, Китай и Израиль.

Измаил находится в дельте Дуная на юге Одесской области, у самой границы с Румынией.

Российские дроны-камикадзе в ночь на 2 августа атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области, в частности в Измаиле. Во время ночных ударов по Измаилу серьезные повреждения нанесены трехэтажному зданию морского вокзала и административному зданию Дунайского пароходства, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Над Киевом в ночь на 2 августа силами ПВО было сбито более 10 беспилотников, запущенных российскими войсками, сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его данным, противник применил барражирующие боеприпасы типа Shahed, которые заходили на Киев одновременно с нескольких направлений. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. В результате были повреждены нежилые помещения и дорожное покрытие. По словам Попко, информация о пострадавших отсутствует.

Особенностью последней российской ночной атаки на Украину было то, что дроны запускались сразу с трех направлений: из Курской области, с полигона Чауда в аннексированном Крыму и из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, обычно российские силы используют лишь одно или два направления.

Целью противника стала портовая инфраструктура Украины, добавил Игнат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего российского коллегу Владимира Путина не допустить эскалации конфликта с Украиной в Черном море. В ходе телефонного разговора Эрдоган предостерег Путина от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, сообщила пресс-служба президентской канцелярия в Анкаре. При этом турецкий президент подчеркнул важность соглашения по экспорту украинского зерну, назвав его „мостом для мира“. Эрдоган заявил, что намерен продолжать усилия по восстановлению „зерновой сделки“. Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию

По данным украинской стороны, потери живой силы ВС РФ в войне, развязанной Россией против Украины по состоянию на утро 2 августа составили за сутки 540 человек. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 230 военных, говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ.

На одном из военных объектов в оккупированном Мариуполе во время празднования дня ВМФ произошло массовое отравление офицеров российской армии, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, в госпиталь в тяжелом состоянии привезли 17 российских военных, двое из них вчера уже умерли. „Оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище“, - написал Андрющенко, назвав произошедшее „новым фактом саботажа Группы „Ї“ мариупольского сопротивления“.

Российское Минобороны ограничило движение в Керченском проливе для надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство РФ. Исключения делаются для судов, которые следуют в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям транзитом или в порты в Керченском проливе.

Президент Бразилии: „Ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру“

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва, публично выступавший за мирные переговоры несколько месяцев назад, подтвердил, что его страна продолжает работу с целью остановить войну, но „ни Путин, ни Зеленский не готовы к миру“, цитирует Reuters его слова, сказанные в беседе с иностранными журналистами.

Минобороны РФ второй день подряд заявляет о попытках украинских военных атаковать российские военные корабли в Черном море с помощью беспилотных катеров. В новом сообщении ведомства утверждается, что ночью 2 августа ВСУ пытались атаковать корабль ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Как утверждают в Минобороны, украинский катер был „своевременно обнаружен и уничтожен“.