Все хорошее когда-нибудь заканчивается: Джанлуиджи Буффон решил завершить карьеру в 45 лет

„Ну вот и всё, ребята! Вы дали мне всё, я дал вам всё. Мы сделали это вместе“, — написал Буффон в своих соцсетях, прикрепив видеонарезку памятных моментов из своей карьеры.

Джанлуиджи — воспитанник академии „Пармы“. За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к „Ювентусу“, где провёл 17 лет перед уходом в „ПСЖ“.

После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в „Ювентус“, а уже оттуда в 2021 году перешёл в „Парму“.

В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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