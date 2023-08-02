ФОТО и ВИДЕО | В Пярнуском уезде стартовал чемпионат Эстонии по диск-гольфу

К концу первого дня явным лидером в мужском классе Pro Open был Микк Мытс, завершивший дистанцию ​быстрее всех используя 52 диска. Маркус Саарепуу, Мартин Лоим, Маури Виллман и Эрки Алликсоо отставали от него на три броска, а Кейро Йыгисалу на четыре. Действующие чемпионы Эстонии Расмус Метсмаа и Альберт Тамм, долгое время выступавшие в США, сделали на шесть бросков больше лидера.