Другие виды
02.08.2023, 16:36

ФОТО и ВИДЕО | В Пярнуском уезде стартовал чемпионат Эстонии по диск-гольфу

 

Со 2 по 5 августа Delfi TV будет транслировать в прямом эфире чемпионат Эстонии по диск-гольфу, который пройдет в парке диск-гольфа Йыулумяэ в Пярнуском уезде.

К концу первого дня явным лидером в мужском классе Pro Open был Микк Мытс, завершивший дистанцию ​быстрее всех используя 52 диска. Маркус Саарепуу, Мартин Лоим, Маури Виллман и Эрки Алликсоо отставали от него на три броска, а Кейро Йыгисалу на четыре. Действующие чемпионы Эстонии Расмус Метсмаа и Альберт Тамм, долгое время выступавшие в США, сделали на шесть бросков больше лидера.

Среди женщин победу одержали Биргит Видер и Кайди Аллсалу, использовав 65 бросков.

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