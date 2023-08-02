RUSDELFI В УКРАИНЕ | Погибшего молодого солдата опознали по татуировкам. Мать не уверена в его смерти и продолжает ждать

Валентина третью неделю ходит в черной одежде, у нее траур - погиб старший сын. На интервью она пришла с 7-летней дочкой Ангелиной, которая тоже была в черном.

В последний раз Валентина видела сына 1 июля. В этот день у них у обоих день рождения. „Он родился 1 июля 1996 года, а я 1 июля 1976. Он приехал поздно, чтобы меня поздравить. Тогда он сказал: „Я, наверное, последний раз приехал к тебе, на похороны к тебе я уже не приду“, - вспоминает последнюю встречу с сыном Валентина.