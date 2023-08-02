02.08.2023, 19:25
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Погибшего молодого солдата опознали по татуировкам. Мать не уверена в его смерти и продолжает ждать
ФОТО: Delfi Meedia
25 июля жительница Николаева (Украина) Валентина проводила в последний путь своего 27-летнего сына Сергея Леонова, который погиб под Бахмутом 11 июля. Незадолго до этого Сергей приезжал к маме на день рождения. Тогда он ей сказал: „Я, наверное, последний раз приехал к тебе, на похороны к тебе я уже не приду“. Слова оказались пророческими.
Валентина третью неделю ходит в черной одежде, у нее траур - погиб старший сын. На интервью она пришла с 7-летней дочкой Ангелиной, которая тоже была в черном.