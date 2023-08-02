Польский генерал о вторжении белорусских вертолетов в Польшу: „Нарушения границы не было“

Генерал Полько в своем заявлении отметил, что не интересуется политикой, но не хочет, чтобы все снова смеялись над его страной. Он также подчеркнул, что белорусские вертолеты таким образом тестируют системы ПВО Польши. И они так же показали всему миру, что польские ПВО находятся в очень плачевном состоянии. Он подверг критике и командиров, отвечающих за безопасность воздушного пространства страны. В качестве главного виновника инцидента Полько назвал Оперативное командование польскими вооруженными силами.