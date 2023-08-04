Здоровье
04.08.2023, 11:02

В Эстонии растет число тяжелых случаев АГС после укуса клеща

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Клещи. Иллюстративный снимок
Клещи. Иллюстративный снимок
ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDIA

Чуть более 15 лет назад ученые установили, что у некоторых людей после укуса клеща может возникнуть аллергия на мясо и мясные продукты.

О том, что помимо уже известных заболеваний переносимых клещами, эти насекомые являются носителями еще одного опасного для жизни синдрома, случаи которого зарегистрированы и в Эстонии, портал rus.err писал в 2019 году.

Первый раз синдром альфа-гал (АГС) был диагностирован в 2007 году в Северной Америке. В течение последних лет он стал появляться и в Эстонии. Самая большая проблема заключается в том, что его сложно диагностировать.

Новые данные, опубликованные американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывают резкое увеличение случаев этой потенциально опасной патологии.

Название синдрома происходит от одноименной молекулы сахара, отсутствующей в организме человека. Она содержится в красном мясе – таком как свинина, говядина, баранина, крольчатина и оленина, а также в других продуктах животноводства, включая желатин и молоко.

У людей аллергия на эту молекулу может вызывать потенциально опасную реакцию: от сыпи, тошноты и диареи до трудностей с дыханием, отека горла и в редких случаях - анафилактического шока, угрожающего жизни.

Все больше научных данных указывают на то, что АГС вызывает слюна клеща Amblyomma americanum, известного как клещ-одиночка, или клещ одинокой звезды. У самок этого клеща на спине хорошо заметна белая точка.

Синдром альфа-гал очень мало изучен и редко правильно диагностируется.

Как показало исследование CDC, с 2010 года в США было выявлено более 110 тыс. случаев АСГ, пишет Би-би-си. При этом с 2017 по 2021 год количество случаев увеличивалось примерно на 15 тыс. в год. Из-за трудностей с диагностикой истинное число страдающих синдромом альфа-гал может быть намного выше, считают ученые. По оценкам СВС, за период с 2010 года эта аллергия могла развиться в общей сложности у 450 тыс. американцев.

Руководитель Центра аллергологии-иммунологии Ида-Таллиннской центральной больницы Криста Ресс говорил, что АГС может с годами и пройти, если человек строго следует установленным врачом ограничениям на употребление мяса и внутренних органов млекопитающих, и не будет новых укусов клещей.

В Эстонии число случаев АГС возросло

Криста Ресс, руководитель Центра аллергологии-иммунологии Ида-Таллиннской центральной больницы

В Эстонии диагностирование новых случаев АГС растет, в основном за счет осведомленности людей.

Точной статистики не ведется, но по оценкам медиков в год диагностируются примерно 5-6 случаев.

Жалобы на аллергию могут возникнуть как при употреблении мяса млекопитающих (свинина, говядина, ягнятина, кабанина и т.д), так и внутренних органов (печень, почки, язык, кишки), а также после употребления содержащих желатин продуктов или лекарств.

Диагностирование затрудняет отсутствие непосредственной временной связи (жалобы возникают спустя 3-6 часов), и то, что жалобы могут появляться не каждый раз, иногда они возникают только при наличии дополнительного фактора (физическая нагрузка, алкоголь, медикаменты).

Диагностированные в Эстонии случаи протекали в более тяжелой форме, в большинстве случаев мы имели дело с анафилаксией, то есть аллергическим шоком.

Случаи с более легкой реакцией, очевидно, сейчас до аллерголога-иммунолога не доходят. Учитывая широкое распространение в Эстонии клещей, число новых случаев АГС может предположительно составлять 20-30 в год.

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