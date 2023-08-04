В Эстонии растет число тяжелых случаев АГС после укуса клеща

О том, что помимо уже известных заболеваний переносимых клещами, эти насекомые являются носителями еще одного опасного для жизни синдрома, случаи которого зарегистрированы и в Эстонии, портал rus.err писал в 2019 году.

Первый раз синдром альфа-гал (АГС) был диагностирован в 2007 году в Северной Америке. В течение последних лет он стал появляться и в Эстонии. Самая большая проблема заключается в том, что его сложно диагностировать.

Новые данные, опубликованные американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывают резкое увеличение случаев этой потенциально опасной патологии.

Название синдрома происходит от одноименной молекулы сахара, отсутствующей в организме человека. Она содержится в красном мясе – таком как свинина, говядина, баранина, крольчатина и оленина, а также в других продуктах животноводства, включая желатин и молоко.

У людей аллергия на эту молекулу может вызывать потенциально опасную реакцию: от сыпи, тошноты и диареи до трудностей с дыханием, отека горла и в редких случаях - анафилактического шока, угрожающего жизни.

Все больше научных данных указывают на то, что АГС вызывает слюна клеща Amblyomma americanum, известного как клещ-одиночка, или клещ одинокой звезды. У самок этого клеща на спине хорошо заметна белая точка.

Синдром альфа-гал очень мало изучен и редко правильно диагностируется.

Как показало исследование CDC, с 2010 года в США было выявлено более 110 тыс. случаев АСГ, пишет Би-би-си. При этом с 2017 по 2021 год количество случаев увеличивалось примерно на 15 тыс. в год. Из-за трудностей с диагностикой истинное число страдающих синдромом альфа-гал может быть намного выше, считают ученые. По оценкам СВС, за период с 2010 года эта аллергия могла развиться в общей сложности у 450 тыс. американцев.