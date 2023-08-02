Футболист сборной Эстонии перешел в клуб чемпионата Сербии, где работает экс-тренер „Левадии“

В январе этого года Ващук заключил двухлетний контракт с ирландским клубом „Слайго Роверс“, но в июле соглашение было расторгнуто.

По словам полузащитника, большую роль в переходе в сербский клуб сыграл тот факт, что бывший тренер „Левадии“ Марко Савич является помощником главного тренера сербского клуба.

„Первое впечатление очень хорошее, и я доволен, что приехал сюда. Я выбрал „Вождовац“, потому что это хороший клуб, и в прошлом у меня были хорошие отношения с помощником главного тренера Марко Савичем. Они хотели, чтобы я был здесь, и я с удовольствием принял приглашение“, — сказал Ващук через пресс-службу клуба.

Интересно, что 27-летний Ващук — самый возрастной игрок в своем новом клубе.

„Для меня это совершенно новый опыт, особенно если учесть, что 27 — не такое уж большое число. Я знаю, что клуб привык подписывать молодых и талантливых игроков, и надеюсь, что смогу им помочь. Уже в следующей игре я буду готов на 60-70%, но решать, стоит ли мне играть, должен тренер“, — добавил игрок сборной Эстонии.

В юные году Ващук играл в российском клубе „Динамо Москва“ и английском клубе „Рединг“, позже выступал за такие клубы как:, „Рига“ (Латвия), „София Левски“ (Болгария), а до начала войны на Украине он перешел полтавскую „Ворсклу“. Перед тем как присоединиться к польскому клубу „Мелец Сталь“ прошлым летом, он играл в „Левадии“.

Минувший сезон „Вождовац“ завершил на седьмом месте, а новый чемпионат начал с нулевой ничьей с „Явором“.

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