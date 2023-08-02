02.08.2023, 13:14
За неделю на 8 центов! Заправки вновь повысили цену на моторное топливо(16)
Дизельное топливо подорожало еще больше!
ФОТО: | Delfi Meedia
Крупнейшие топливные компании повысили на своих заправках цену на бензин за неделю на 8 центов, дизельное топливо подорожало на целых 13.
Неделю назад литр бензина марки „95“ стоил 1,699 евро за литр, а бензин марки „98“ - 1,749 евро. Цена дизельного топлива составляла 1,499 евро за литр.
Сегодня бензин марки „95“ стоит 1,779 евро, „98“ - 1,829 евро и дизельное топливо - 1,629 евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.