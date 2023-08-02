За неделю на 8 центов! Заправки вновь повысили цену на моторное топливо

Неделю назад литр бензина марки „95“ стоил 1,699 евро за литр, а бензин марки „98“ - 1,749 евро. Цена дизельного топлива составляла 1,499 евро за литр.

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