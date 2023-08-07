Российский автогонщик: „В Эстонии закалялась моя скорость“
Россиянин Алексей Лукьянюк - победитель Ралли Эстонии 2014 года. После начала войны в Украине он был вынужден прервать свою карьеру и покинуть Россию. Сейчас автогонщик проживает на Кипре и выступает по лицензии средиземноморской страны за украинскую команду „Drive For Ukraine“.
Также в 2016 году и в 2019-м Лукьянюк становился вице-чемпионом серии ралли и многократно получал награду имени Колина Макрея за самое зрелищное выступление на этапе ERC.
После начала полномасштабной войны спортсмен осудил вторжение своей страны в Украину и уехал из России.
На данный момент Алексей Лукьянюк выступает под флагом Кипра за украинскую команду под названием „Drive For Ukraine“, которая призвана проводить продвижение Украины через спорт и украинские победы. Команду за свой счет создали и финансируют известные украинские спортсмены-автогонщики, в том числе и Евгений Червоненко (обладатель кубка Европы 2013, вице-чемпион Трофея Европы 2014), который является штурманом Алексея.
Вы мастер спорта международного класса по ралли, двукратный чемпион Европы по классическому ралли, чемпион России, победитель Ралли Эстонии, но после начала войны вы приостановили свою карьеру. Насколько тяжело было принять такое решение?
Ну, не сказать, чтобы я прямо его принимал, потому что все к этому шло, и финансирование сокращалось. Ситуация в России потихоньку ухудшалась в последние годы, и со спонсорами было все сложнее. Два очень хороших человека, которые мне помогали и спонсировали меня, попали в немилость у российской власти и были признаны преступниками.
В результате этого они были вынуждены покинуть Россию и перестали меня поддерживать. Вот поэтому как-то оно само так сложилось. Плюс ко всему у меня также были европейские контакты и спонсоры, но, к сожалению, после начала войны все эти контакты исчезли. Поэтому пришлось приостановить карьеру.
Вы высказались против в самом начале войны, не боялись, что к вам придет полиция, ФСБ и отправят вас на скамью подсудимых за, как говорят в России, дискредитацию армии?
Мы уехали из России буквально через неделю после начала войны. Когда война началась, я был в Финляндии, работал с украинским экипажем. Очень хорошие ребята. Сейчас я нахожусь с ними в Португалии и продолжаю их тренировать, они выступают в местном чемпионате, и мы были вместе, когда все это началось. Тогда мы уехали с семьей из России. Я тогда не боялся высказываться, тогда было непонятно вообще ничего.
Я не думаю, что кто-то тогда следил особо за всеми этими высказываниями. Понятно, что самых видных и известных личностей, наверное, контролировали, но всех остальных в той неразберихе, наверное, было невозможно отследить. Сейчас, конечно, тем, кто в России, практически невозможно ничего сказать и как-либо высказаться. Если кто-то и пытается высказаться, заводят дело, сажают и так далее.
Понимали, что больше вообще не сможете выступать в гонках?
Ну, это как-то не тянет на драму какую-то, потому что в масштабе глобальных событий и проблем невозможность участвовать в гонках - это не конец света. Есть более важные моменты. Вот поэтому этот момент воспринимался совершенно нормально.
Ваше имя можно было найти в стартовом листе этапа ЧЕ Rally di Roma Capitale, и рядом с именем стояла аббревиатура CYP, вы начали выступать под кипрским флагом? Почему именно Кипр?
Мысль о спортивном гражданстве появилась в процессе, как бы это было очевидно. Потому что если я хотел продолжать выступать, то точно не под флагом России. А поскольку у меня сейчас ВНЖ на Кипре, было совершенно логично запросить лицензию там, чтобы выступать под их флагом. Почему Кипр? Ну, так сложилось, что там мы себе нашли место и обустроились. Кипрское гражданство получить не так просто. Пока это просто вид на жительство. Так что у меня только лицензия.
Ваша машина окрашена в цвета украинского флага, а карту зачитывает бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко. Чья это была идея?
Это была не моя идея. Это была инициатива Евгения. Мы с ним еще в 2014 и в 2015 году выступали вместе. И он, по сути, привел меня в чемпионат Европы, дал возможность выступать в классе Р5 на ралли „За мир“.
И так начался новый этап моей карьеры. Тогда мы с ним выступали как раз тоже с определенным политическим окрасом. Наша машина была оклеена украинско-российским рисунком, который показывал, что мы хотим мира. Сейчас нынешняя машина это нечто похожее, некий крик души.
Увидев у вас такую машину, кто-нибудь из российских граждан писал вам с оскорблениями и критикой?
Не знаю, может быть, кто-то и писал, но я не читаю комментарии. Я удалил свой аккаунт в Фейсбуке. Мне это не интересно. Уже прошла та пора, когда ты читаешь все комментарии, слушаешь всех и пытаешься кому-то понравиться, уже неинтересно. Это моя жизнь. Я живу ее так, как я хочу, как вижу, понимаю и чувствую. Мне не нужно учитывать мнение других для того, чтобы принимать какие-то решения и двигаться вперед. Есть люди, конечно, которые мне важны и нужны, и они все у меня в записной книжке, я с ними всеми общаюсь.
Вы как-то говорили, что у вас есть друзья и родственники по обе стороны границы. Как проходит ваше общение сейчас?
У меня есть близкие люди, с которыми я общаюсь, а с остальными нет. У нас мало общих тем и слишком много вопросов. Поэтому общаюсь только с близкими людьми.
В прошлом году и в этом на Ралли Эстонии не пустили российского гонщика Николая Грязина. Как вы считаете, это правильное решение?
Сейчас сложно понять, что правильно, а что неправильно, многие реагируют слишком эмоционально и нерационально. Нелогично как с одной, так и с другой стороны. И отчасти можно понять тех, кто не хочет видеть российских спортсменов у себя. Я лично это не очень поддерживаю. Потому, по крайней мере в автоспорте, мы подписываем специальную бумагу, где заявляем, что мы не поддерживаем войну и будем представлять Россию под нейтральным флагом. Поэтому понятно, что судьбы людей очень сильно сейчас зависят от того, что происходит в мире.
И мало кто может свободно выбирать, что ему делать. Многие вынуждены терпеть лишения, кто-то воюет, кто-то погибает. Понятно, что спортсмены тоже под влиянием всего этого. Вопрос действительно очень сложный. Я принимаю ситуацию такой, какая она есть. Если это солидарное решение эстонских властей и граждан, то это их право.
Вы с ним общались по поводу этой ситуации?
Мы с ним эту тему не обсуждали. Мы общаемся по гоночным вопросам.
Среди граждан России бытует очень популярное мнение о том, что спорт вне политики, а как вы считаете?
Понятно, что это все лозунги. Знаете, когда удобно, используется различные лозунги, например: „О спорт, ты — мир!“, и начинается манипулирование этими лозунгами. Все это - политика, а вся политика - это грязь на всех уровнях и во всех странах. Политика - это деньги, это влияние, коррупция. Поэтому играть в эти игры у меня лично нет никакого желания. Чем дальше от этого я нахожусь, тем мне лучше. Понятно, что невозможно оставаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит. Вот я своими выступлениями как-то пытаюсь повлиять на людей, делая некоторые заявления.
В свое время вы не раз выступали на Ралли Эстония и выигрывали, что больше всего запомнилось и понравилось?
Все всё знают про Эстонию, какие там быстрые и ровные дороги для ралли. Честно говоря, последнее время мне больше нравятся узкие дороги. Но Эстония - это то место, где по сути родилась и закалялась моя скорость. И конечно та конкурентная среда, где я соперничал с Симом Планги, с Тиму Кырге, Райнером Аусом, Каспа Койтла и другими быстрыми ребятами. Конечно, это все создало очень спортивную среду, в которой я развивался. И это было, наверное, необходимым этапом в моей карьере, и без Эстонии я бы, наверное, не был бы тем, кем я стал.
Что скажете про Оття Тянака. Вам не кажется, что после победы в чемпионате мира он несколько сбавил обороты?
Я слежу за этапами ЧМ по ралли, смотрю все обзоры гонок и слежу за последними событиями из мира автогонок. Что касается Тянака, то тяжело заглянуть внутрь человека и понять, что у него внутри происходит, какие мотивы, какие амбиции остались или что им двигают. Возможно, он очень хотел выиграть чемпионат мира, добился этой цели, а то, что будет дальше, он и не планировал. И поэтому действительно, добившись цели, немножко теряешь какой-то драйв. Возможно, какие-то другие причины есть, внутренние, я не знаю. Но очевидно, что ему тяжело. В его карьере были взлеты и падения.
У его были большие неудачи с машинами, и он просто допускал ошибки. Чем-то меня напоминает, наверное, но только на более высоком уровне. Все это тяжело психологически. Ты набираешь весь этот багаж всех этих приключений, которые не помогает тебе ехать быстрее. То есть, когда у тебя укрепляется только позитив, то тебе легче двигаться вперед. Когда накапливается негативный опыт, мы пытаемся подсознательно избегать повторения каких-то ошибок, каких-то ситуаций. И чем старше мы становимся, тем это больше проявляется. Это в целом закон жизни, закон физиологии человека и эволюции мозга, объективные моменты, с которыми все сталкиваются, кто-то раньше, кто-то позже, но это неизбежно.
Были ли в вашей карьере курьезные моменты во время гонок, выбегали животные на дорогу или еще что-то?
Было, когда мы выступали, например, в 2015 году на ралли в Австрии как раз с Евгением Червоненко. Гонка была в январе, и выпало много снега. Обычно там чистый асфальт, но тогда было почти все в снегу. А у меня были надеты валенки поверх гоночных ботинок. Из валенок были сделаны такие чехольчики, которые я надевал, чтобы согреться и чтобы просто было теплее. Я забыл их снять и на каком-то из спецучастков почувствовал, что мне неудобно нажимать на педали. Ноги путаются, застревают, и я смотрю вниз, а там у меня эти валенки обуты. Прошло много лет, а мы и по сей день в команде очень часто вспоминаем про эти валенки.
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