Российский автогонщик: „В Эстонии закалялась моя скорость“

Мы уехали из России буквально через неделю после начала войны. Когда война началась, я был в Финляндии, работал с украинским экипажем. Очень хорошие ребята. Сейчас я нахожусь с ними в Португалии и продолжаю их тренировать, они выступают в местном чемпионате, и мы были вместе, когда все это началось. Тогда мы уехали с семьей из России. Я тогда не боялся высказываться, тогда было непонятно вообще ничего.

Вы высказались против в самом начале войны, не боялись, что к вам придет полиция, ФСБ и отправят вас на скамью подсудимых за, как говорят в России, дискредитацию армии?

В результате этого они были вынуждены покинуть Россию и перестали меня поддерживать. Вот поэтому как-то оно само так сложилось. Плюс ко всему у меня также были европейские контакты и спонсоры, но, к сожалению, после начала войны все эти контакты исчезли. Поэтому пришлось приостановить карьеру.

Последний раз Лукьянюк выступал в ноябре 2021 года на этапе ЧЕ Rally of the Canary Islands. Когда российские войска вторглись в Украину, автогонщик приостановил свою карьеру. „У нас есть друзья и родственники по обе стороны границы. Мы за мир. В 2015 году экипаж уже ездил в ливрее за мир“, — написал тогда в социальных сетях двукратный чемпион Европы Лукьянюк.

Ну, не сказать, чтобы я прямо его принимал, потому что все к этому шло, и финансирование сокращалось. Ситуация в России потихоньку ухудшалась в последние годы, и со спонсорами было все сложнее. Два очень хороших человека, которые мне помогали и спонсировали меня, попали в немилость у российской власти и были признаны преступниками.

Вы мастер спорта международного класса по ралли, двукратный чемпион Европы по классическому ралли, чемпион России, победитель Ралли Эстонии, но после начала войны вы приостановили свою карьеру. Насколько тяжело было принять такое решение?

На данный момент Алексей Лукьянюк выступает под флагом Кипра за украинскую команду под названием „Drive For Ukraine“, которая призвана проводить продвижение Украины через спорт и украинские победы. Команду за свой счет создали и финансируют известные украинские спортсмены-автогонщики, в том числе и Евгений Червоненко (обладатель кубка Европы 2013, вице-чемпион Трофея Европы 2014), который является штурманом Алексея.

Также в 2016 году и в 2019-м Лукьянюк становился вице-чемпионом серии ралли и многократно получал награду имени Колина Макрея за самое зрелищное выступление на этапе ERC.

И так начался новый этап моей карьеры. Тогда мы с ним выступали как раз тоже с определенным политическим окрасом. Наша машина была оклеена украинско-российским рисунком, который показывал, что мы хотим мира. Сейчас нынешняя машина это нечто похожее, некий крик души.

Это была не моя идея. Это была инициатива Евгения. Мы с ним еще в 2014 и в 2015 году выступали вместе. И он, по сути, привел меня в чемпионат Европы, дал возможность выступать в классе Р5 на ралли „За мир“.

Мысль о спортивном гражданстве появилась в процессе, как бы это было очевидно. Потому что если я хотел продолжать выступать, то точно не под флагом России. А поскольку у меня сейчас ВНЖ на Кипре, было совершенно логично запросить лицензию там, чтобы выступать под их флагом. Почему Кипр? Ну, так сложилось, что там мы себе нашли место и обустроились. Кипрское гражданство получить не так просто. Пока это просто вид на жительство. Так что у меня только лицензия.

Ваше имя можно было найти в стартовом листе этапа ЧЕ Rally di Roma Capitale, и рядом с именем стояла аббревиатура CYP, вы начали выступать под кипрским флагом? Почему именно Кипр?

Ну, это как-то не тянет на драму какую-то, потому что в масштабе глобальных событий и проблем невозможность участвовать в гонках - это не конец света. Есть более важные моменты. Вот поэтому этот момент воспринимался совершенно нормально.

Я не думаю, что кто-то тогда следил особо за всеми этими высказываниями. Понятно, что самых видных и известных личностей, наверное, контролировали, но всех остальных в той неразберихе, наверное, было невозможно отследить. Сейчас, конечно, тем, кто в России, практически невозможно ничего сказать и как-либо высказаться. Если кто-то и пытается высказаться, заводят дело, сажают и так далее.

Не знаю, может быть, кто-то и писал, но я не читаю комментарии. Я удалил свой аккаунт в Фейсбуке. Мне это не интересно. Уже прошла та пора, когда ты читаешь все комментарии, слушаешь всех и пытаешься кому-то понравиться, уже неинтересно. Это моя жизнь. Я живу ее так, как я хочу, как вижу, понимаю и чувствую. Мне не нужно учитывать мнение других для того, чтобы принимать какие-то решения и двигаться вперед. Есть люди, конечно, которые мне важны и нужны, и они все у меня в записной книжке, я с ними всеми общаюсь.

Вы как-то говорили, что у вас есть друзья и родственники по обе стороны границы. Как проходит ваше общение сейчас?

У меня есть близкие люди, с которыми я общаюсь, а с остальными нет. У нас мало общих тем и слишком много вопросов. Поэтому общаюсь только с близкими людьми.

„Очень сложно комментировать нашу ситуацию и чувства. Никто из моих знакомых не поддерживает это дерьмо. Это ужасное чувство, – сказал Лукьянюк. – Мы не можем развлекать себя или других в ситуации, когда люди умирают“.

В прошлом году и в этом на Ралли Эстонии не пустили российского гонщика Николая Грязина. Как вы считаете, это правильное решение?

Сейчас сложно понять, что правильно, а что неправильно, многие реагируют слишком эмоционально и нерационально. Нелогично как с одной, так и с другой стороны. И отчасти можно понять тех, кто не хочет видеть российских спортсменов у себя. Я лично это не очень поддерживаю. Потому, по крайней мере в автоспорте, мы подписываем специальную бумагу, где заявляем, что мы не поддерживаем войну и будем представлять Россию под нейтральным флагом. Поэтому понятно, что судьбы людей очень сильно сейчас зависят от того, что происходит в мире.

И мало кто может свободно выбирать, что ему делать. Многие вынуждены терпеть лишения, кто-то воюет, кто-то погибает. Понятно, что спортсмены тоже под влиянием всего этого. Вопрос действительно очень сложный. Я принимаю ситуацию такой, какая она есть. Если это солидарное решение эстонских властей и граждан, то это их право.

Вы с ним общались по поводу этой ситуации?

Мы с ним эту тему не обсуждали. Мы общаемся по гоночным вопросам.

Среди граждан России бытует очень популярное мнение о том, что спорт вне политики, а как вы считаете?