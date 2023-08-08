Новости Эстонии
08.08.2023, 07:01

Наглость - второе счастье? Самовольно занявшей городскую землю в Ласнамяэ фирме власти разрешили там остаться

 (29)
Незаконно построенная автостоянка на улице Юмера в Ласнамяэ в Таллинне продолжает работать, только теперь все легально.
Незаконно построенная автостоянка на улице Юмера в Ласнамяэ в Таллинне продолжает работать, только теперь все легально.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Незаконно построившая полтора года назад автостоянку в Ласнамяэ фирма Doneport Eesti OÜ стала единственным участником конкурса, организованного управой Ласнамяэ, и продолжает оказывать услуги по тому же адресу. В мае этого года та же фирма незаконно расширила свою парковку уже за счет нового участка городской земли, пишет Eesti Päevaleht.

В декабре 2021 года работники районной управы Ласнамяэ обнаружили, что Doneport OÜ строит незаконную автостоянку по адресу Юмера, 30. Компания сняла озеленение, засыпала землю фрезерованной крошкой и построила подъездную дорогу. Нелегальная автостоянка действовала в Ласнамяэ восемь месяцев, прежде чем предприятие окончательно покинуло „оккупированную“ землю.

Поскольку озеленение все равно пострадало, а в ближайшее время должна была начаться реконструкция Петербургского шоссе, районная администрация решила, что землю следует продолжить использовать под автостоянку. Был организован конкурс, но, кроме Doneport, желающих участвовать не нашлось.

Оставить комментарий Читать комментарии (29)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии