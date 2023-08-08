08.08.2023, 07:01
Наглость - второе счастье? Самовольно занявшей городскую землю в Ласнамяэ фирме власти разрешили там остаться(29)
ФОТО: | Delfi Meedia
Незаконно построившая полтора года назад автостоянку в Ласнамяэ фирма Doneport Eesti OÜ стала единственным участником конкурса, организованного управой Ласнамяэ, и продолжает оказывать услуги по тому же адресу. В мае этого года та же фирма незаконно расширила свою парковку уже за счет нового участка городской земли, пишет Eesti Päevaleht.
В декабре 2021 года работники районной управы Ласнамяэ обнаружили, что Doneport OÜ строит незаконную автостоянку по адресу Юмера, 30. Компания сняла озеленение, засыпала землю фрезерованной крошкой и построила подъездную дорогу. Нелегальная автостоянка действовала в Ласнамяэ восемь месяцев, прежде чем предприятие окончательно покинуло „оккупированную“ землю.