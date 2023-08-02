ЖУТКОЕ ВИДЕО | Экс-игрок „Реала“ нанес сопернику тяжелую травму

Инцидент произошел на 58-й минуте, когда бывший игрок „Реала“ во время дриблинга случайно сломал сопернику ногу. Санчес пытался отобрать мяч у Марсело и выставил вперед ногу, на которую Марсело случайно наступил. После этого нога Санчеса жутко вывихнулась в области колена.

Главный судья матча тут же показал Марсело красную карточку. 35-летний бразилец покидал поле в слезах и позже извинился перед Санчесом в соцсетях.

„Сегодня мне пришлось пережить очень сложный момент на поле. Я случайно травмировал коллегу. Я хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, Лусиано Санчес. Вся сила мира тебе!“ — написал Марсело.

Марсело вернулся в чемпионат Бразилии этой зимой, подписав контракт с „Флуминенсе“ до конца 2024 года. В этом сезоне он провел за клуб из Рио 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

С 2007 по 2022 год Марсело выступал за „Реал“ и выиграл с мадридским клубом 25 титулов, включая шесть титулов чемпиона Испании и пять титулов победителя Лиги чемпионов. Всего за „Реал“ Марсело провел 546 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 103 голевые передачи.

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