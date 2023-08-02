Экономика
02.08.2023, 08:47

Против автомобильного налога собрано почти 30 000 дигитальных подписей

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ФОТО: Dmitry Kalinovsky | Shutterstock

По состоянию на сегодняшний день на платформе rahvaalgatus.ee (Народная иниwиатива), предназначенной для проведения дискуссий и составления коллективных обращений, собрано более 18500 и в онлайн-среде petitsioon.ee более 11100 подписей против введения автомобильного налога. В августе подписаться под обращением против автомобильного налога можно только в онлайн-среде rahvaalgatus.ee, пишет издание Delfi Ärileht.

Как сказал член правления Союза автовладельцев Эстонии (EAOL) Андрес Ранд, решение продолжать собирать подписи в среде rahvaalgatus.ee было принято в связи с тем, что там можно использовать также Smart-ID.

„Сегодня мы видим, что возможность ставить подпись, используя Smart ID, привела к тому, что за короткое время значительно выросло количество подписей. Мы также видим, что инициатива против установления автомобильного налога может установить рекорд среди эстонских петиций. В настоящее время рекорд принадлежит петиции в поддержку равенства брака — 35 805 цифровых подписей“, - сказал он.

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