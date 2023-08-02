Против автомобильного налога собрано почти 30 000 дигитальных подписей

По состоянию на сегодняшний день на платформе rahvaalgatus.ee (Народная иниwиатива), предназначенной для проведения дискуссий и составления коллективных обращений, собрано более 18500 и в онлайн-среде petitsioon.ee более 11100 подписей против введения автомобильного налога. В августе подписаться под обращением против автомобильного налога можно только в онлайн-среде rahvaalgatus.ee, пишет издание Delfi Ärileht.