Пострадавшие на дорогах: сбит 12-летний мальчик на электросамокате, водитель грузовика сбил женщину и скрылся

В 11:02 59-летний мужчина за рулем грузовика Scania P320 на пересечении улиц Квиссентали и Арукюла в Тарту сбил 33-летнего велосипедиста, который ехал по велосипедной дорожке. Велосипедиста доставили в больницу.

Около 11:49 на Мустакиви теэ в Таллинне 75-летний мужчина на автомобиле Toyota RAV4 въехал в 29-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Женщину отвезли в больницу.

В 14:19 19-летняя девушка въехала на автомобиле Peugeot 208 в 12-летнего мальчика, переезжавшего дорогу на электросамокате на перекрестке улиц Лийкури и Вирби в Таллинне. Ребенок доставлен в больницу.

Около 17:47 33-летний мужчина на Peugeot 3008 на перекрестке улиц Вирмализе и Луга в Таллинне не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге Volkswagen Touran, которым управлял 68-летний мужчина. Произошло столкновение. Пассажирка Volkswagen, 64-летняя женщина, доставлена ​​в больницу.

В 22:28 водитель грузовика, личность которого пока не установлена, на 2 км портовой дороги Мурасте на Сааремаа сбил 38-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Женщину доставили в больницу. ДТП расследуется.