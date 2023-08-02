Спортсмен из Эстонии впервые принял участие в чемпионате мира по скалолазанию

ЧМ по скалолазанию в Берне — это первая возможность для спортсменов пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Обладатели призовых мест в объединенном боулдеринге/лазанье на трудность (1-3 места) и в индивидуальной дисциплине лазанье на скорость (1-2 места), примут участие в Олимпиаде.



„Это было сложно. Очень крутые трассы, очень сложные зацепы, но мощный опыт“, — сказал Кейт Нурга, Эстонию, разделивший в квалификации 128-е и 129-е место.

В мужском квалификационном раунде приняли участие 132 спортсмена из почти 50 стран, 20 из которых вышли в полуфинал. Самой доминирующей страной была Япония, чья сборная вышла в полуфинал с пятью спортсменами. Среди них был Кокоро Фудзии, победитель предыдущего ЧМ по боулдерингу

„Мы рады видеть, что Эстония теперь также представлена ​​на международных соревнованиях“, — сказала Кристийна Тоотс, президент Эстонского союза скалолазания.

„В прошлом у Эстонии не было хороших возможностей для тренировок, но благодаря появившимся в последние годы залам для скалолазания сейчас стало возможным тренироваться на мировом уровне именно по боулдеринговой дисциплине. Теперь нам по-прежнему нужны стены для лазания на трудность и на скорость, соответствующие олимпийским стандартам, чтобы готовиться к Олимпийским играм и в других дисциплинах“, — добавляет Тоотс.

Краткое описание различных дисциплин скалолазания:

Боулдеринг - лазание на высоту до 4,5 м и в качестве страховки под спортсменом лежит мат. Задача заключается в том, чтобы за наименьшее количество попыток в пределах ограниченного времени пройти серию коротких трасс. Спортсмену на прохождение каждой из них дается до четырех минут. Трасса считается пройденной, когда скалолаз достиг высшей точки – так называемого топа, который отмечен специальной наклейкой – и зафиксировал его двумя руками.

Также на маршруте есть промежуточная область – зона, которая тоже идет в общий зачет. Победителем становится спортсмен, который взял больше топов и зон по сравнению с остальными.