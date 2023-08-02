Спортсмен из Эстонии впервые принял участие в чемпионате мира по скалолазанию
С 1 по 12 августа в швейцарском Берне пройдет чемпионат мира по скалолазанию, где пройдут соревнования в четырех разных дисциплинах: боулдеринг, лазание на трудность, лазание на скорость и олимпийский формат — объединенный боулдеринг/лазание на трудность. Эстонию в боулдеринге представляет Кейт Нурга.
ЧМ по скалолазанию в Берне — это первая возможность для спортсменов пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Обладатели призовых мест в объединенном боулдеринге/лазанье на трудность (1-3 места) и в индивидуальной дисциплине лазанье на скорость (1-2 места), примут участие в Олимпиаде.
„Это было сложно. Очень крутые трассы, очень сложные зацепы, но мощный опыт“, — сказал Кейт Нурга, Эстонию, разделивший в квалификации 128-е и 129-е место.
В мужском квалификационном раунде приняли участие 132 спортсмена из почти 50 стран, 20 из которых вышли в полуфинал. Самой доминирующей страной была Япония, чья сборная вышла в полуфинал с пятью спортсменами. Среди них был Кокоро Фудзии, победитель предыдущего ЧМ по боулдерингу
„Мы рады видеть, что Эстония теперь также представлена на международных соревнованиях“, — сказала Кристийна Тоотс, президент Эстонского союза скалолазания.
„В прошлом у Эстонии не было хороших возможностей для тренировок, но благодаря появившимся в последние годы залам для скалолазания сейчас стало возможным тренироваться на мировом уровне именно по боулдеринговой дисциплине. Теперь нам по-прежнему нужны стены для лазания на трудность и на скорость, соответствующие олимпийским стандартам, чтобы готовиться к Олимпийским играм и в других дисциплинах“, — добавляет Тоотс.
Краткое описание различных дисциплин скалолазания:
Боулдеринг - лазание на высоту до 4,5 м и в качестве страховки под спортсменом лежит мат. Задача заключается в том, чтобы за наименьшее количество попыток в пределах ограниченного времени пройти серию коротких трасс. Спортсмену на прохождение каждой из них дается до четырех минут. Трасса считается пройденной, когда скалолаз достиг высшей точки – так называемого топа, который отмечен специальной наклейкой – и зафиксировал его двумя руками.
Также на маршруте есть промежуточная область – зона, которая тоже идет в общий зачет. Победителем становится спортсмен, который взял больше топов и зон по сравнению с остальными.
Лазание на трудность - спортсмены взбираются со страховкой по стене высотой более 15 метров. За шесть минут они должны как можно выше подняться по трассе, не имея возможности заранее спланировать маршрут. Эта дисциплина требует высокой физической и психологической подготовки.
Лазание на скорость - захватывающая гонка на время в формате очных дуэлей на выбывание, где точность сочетается со взрывной силой. Скалолазы взбираются по стене высотой 15 метров с наклоном в пять градусов. В квалификации каждый участник должен подняться дважды, и цель состоит в том, чтобы подняться как можно быстрее.
Олимпийский формат или объединенный формат - это совершенно новый формат, который был создан для Олимпийских игр 2024 года и отличается от формата Олимпийских игр 2020 года. Новый олимпийский формат „двоеборье“ включает в себя два вида – „боулдеринг“ и „лазание на трудность“. Соревнования будут проходить в два или три этапа – квалификация (опционально), полуфинал (20 человек) и финал (8 сильнейших). Первым видом в каждом из раундов проводится боулдеринг, вторым – лазание на трудность. В каждом раунде спортсменам будут предложены 4 боулдера и 1 трасса в лазании на трудность не менее 30 зацепов.
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