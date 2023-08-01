ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (524-й день) | Беспилотник снова ударил по небоскребу в Москве. Зеленский заявил, что Путин не выдержит долгую войну против Украины

Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка.

Спустя два часа произошла попытка поджога военкомата в Верхнеуральске. На месте происшествия была задержана 34-летняя местная жительница Дарья Ш.

Так, например, в ночь на 1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске была задержана 54-летняя сотрудница челябинского завода металлоконструкций Ирина Р. Она бросила коктейль Молотова в медицинский кабинет здания военкомата.

По данным „Базы“, помимо Россоши и Можайска, попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске. Почти все поджигатели рассказали, что им звонили мошенники.

За последние сутки в России попытались поджечь более 10 военкоматов.

Вечером 31 июля сообщалось, что при обстреле погибли шесть человек, в том числе ребенок. Поисково-спасательная операция завершена.

В результате ракетного обстрела Кривого Рога пострадали более 80 человек , сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один из беспилотников попал в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе города. В результате частично разрушены конструкции и перекрытия второго и третьего этажей. В здании возник пожар на площади около 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

В ночь на 1 августа российские войска нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе „Шахед“, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Один дрон попал в здание башни Москва-Сити, которая уже подвергалась атаке в ночь на 30 июля. В результате поврежден фасад башни на уровне 21 этажа, нарушено остекление на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

В ночь на 1 августа несколько беспилотников пытались пролететь в Москву, но были сбиты средствами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Москву снова атаковали беспилотники. Один из дронов врезался в башню Москва-Сити

Зеленский заявил, что Путин не выдержит долгую войну против Украины

Владимир Путин не выдержит вести войну против Украины в течение длительного времени. Об этом в интервью бразильскому каналу GloboNews заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина повторить судьбу Сирии, где Россия ведет „прокси-войну“ на протяжении почти 30 лет, Зеленский сказал следующее: „Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он воюет с нами, он не воевал в Сирии. <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет — это совершенно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура“ (цитата по The Moscow Times).

Бывшего чиновника из Краснодарского края приговорили к 12 годам колонии по обвинению в госизмене в пользу Украины

Краснодарский краевой суд приговорил россиянина Артура Катрычко к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, Катрычко связался с представителями СБУ и передавал им сведения, „ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности“. ФСБ считает, что эта информация могла быть использована против безопасности РФ.

Собственное заявление о том, что бойцы ЧВК Вагнера хотят „сходить на экскурсию в Варшаву“, Лукашенко назвал шуткой.

23 июля Лукашенко на встрече в Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что его стали „напрягать“ бойцы ЧВК Вагнера, дислоцированные в Беларуси, поскольку они хотят „сходить на экскурсию в Варшаву“.

Рабочие в Киеве завершили демонтаж основных элементов герба СССР со скульптуры „Родина-мать“, пишет УНИАН. Из-за воздушной тревоги демонтаж дважды прерывали.

На месте демонтированной советской символики планируют установить герб Украины — трезубец.

Украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать на юге и востоке страны территорию площадью более 240 квадратных километров.