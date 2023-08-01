Лукашенко назвал шуткой свое заявление про вагнеровцев, просящихся „на экскурсию“ в Польшу

23 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге Лукашенко говорил: „Нас стали напрягать вагнеровцы. „Хочется на Запад. Разрешите нам“. Говорю, вам зачем на Запад? „Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув“. Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие“. Тогда же он демонстрировал Путину карту, на которой якобы показана переброска польских войск к границам Союзного государства.

„Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском воевали эти вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят, - заявил белорусский президент. - Пусть еще [польские власти] скажут белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо“.