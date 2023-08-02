Загоревшийся электромобиль гораздо сложнее потушить, чем обычный: какие машины наиболее пожароопасные?

По словам Тимура, в целом, электромобили менее пожароопасны, чем машины с двигателем внутреннего сгорания: „Во-первых, они сейчас новые все и нормально обслуживаются у „официалов“. Они технологически более современные. Также их пожары редки, так как их процент на наших улицах маленький. Постоянно горят автомобили с ДВС: электропроводка какая-то загорается. В этом году даже один газовый автомобиль взорвался“.

Что касается недавнего случая с пожаром на корабле, который вез автомобили, то Тимур считает, что вряд ли это произошло из-за неправильной зарядки - электрокар, скорее всего, не заряжали во время транспортировки: „Наиболее вероятно, что произошло замыкание. Что касается зарядок в целом - литиевые аккумуляторы довольно часто загораются во время зарядки, но это касается не автомобилей, а скорее таких устройств, как планшет, ноутбук, электросамокат. В подобных случаях бывает такое, что привозят товар с поврежденными батареями, что зарядка неисправная. А с электромобилями другая история - тут нельзя сказать, что зарядка виновата. Электромобили сейчас все в новом, хорошем состоянии. Небольшие электронные устройства могут падать, механически повреждаться. А аккумуляторы электроавтомобилей находятся внизу, повредить их просто так не получится. В будущем же нельзя исключать того, что будет больше неофициальных замен аккумуляторов. Это дешевле, но могут возникнуть вопросы с качеством“.