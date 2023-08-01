ЧП и криминал
01.08.2023, 16:20

ФОТО | Узнаете? Полиция ищет подозреваемого в краже скульптуры трубочиста из Старого города

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Politsei palub abi kuriteos kahtlustatava tuvastamisel.
Politsei palub abi kuriteos kahtlustatava tuvastamisel.
ФОТО: PPA | Delfi Meedia

Изображенного на фотографии мужчину, чья личность до сих пор не установлена, подозревают в краже бронзовой фигуры трубочиста с улицы Кулласепа в Таллинне.

Кража произошла 24 июля около 03:07.

Всех, кто узнает мужчину на снимке или стал очевидцем происшествия, просят связаться с полицией по номеру 112 или по электронной почте kaido.atspol@politsei.ee

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