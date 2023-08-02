ВИДЕООПРОС | Об инфляции и зарплатах: Нужно не ныть, а искать подходящую работу

Спрошенная женщина отмечает, что пока сама не работает, а вот зарплата у мужа повысилась. Связывает это с тем, что профессия оказалась востребованной. „На ежедневные потребности нынешних финансов хватает, а чтобы накопить на жилье, нужно что-то менять в жизни. Нужно искать подходящую работу с нужной зарплатой“.

Мужчина отмечает, что жизнь подорожала в два раза. „Раньше я покупал за 10 евро, сейчас то же самое - за 20“. Повышение цен, по словам мужчины, отразилось на всех сферах жизни.

Еще одна женщина, участвующая в опросе, рассказала, что зарплата в последнее время повысилась. „Но те расходы, которые сейчас есть, не покрывает, к сожалению. Заметили это по тому количеству денег, которое раньше откладывали. Запасы заканчиваются. Сложно. Мысли о второй работе присутствуют“.

В Эстонии инфляция за год замедлилась с 18,6% до 17,8%, что поставило ее на четвертое место среди государств-членов Европейского союза. Годом ранее уровень инфляции в Эстонии составлял 11,6 процента, в то время как по ЕС он был равен 6,2 процента, а в зоне евро - 5,9 процента, сообщил Евростат.

В первом квартале средняя зарплата в Эстонии составила 1741 евро, медианная зарплата – 1424 евро. По данным Департамента статистики, в первом квартале 2023 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1741 евро, что на 13,3% выше, чем в это же время в прошлом году. При этом медианная зарплата составила 1424 евро.

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