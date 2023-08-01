За прошлый год полиция Эстонии зарегистрировала около 50 случаев эксгибиционизма

„За прошлый год в Эстонии был зарегистрирован 51 случай, когда кто-то демонстрировал свои гениталии в общественном месте, был в состоянии алкогольного опьянения и при этом обнаженным, или же интимные части тела человека не были прикрыты“, - сообщили в коммуникационном отделе Департамента полиции и погранохраны.

В ведомстве отметили, что не все зарегистрированные случаи можно расценивать как эксгибиционизм в общепринятом понимании. Например, в июле 2022 года поступила информация, что в Нарве между гаражей стоит эксгибиционист. Полицейские побеседовали с мужчиной, и оказалось, что он переодевался.

Согласно параграфу 262 Уголовного кодекса, в случае нарушения общественного порядка законом предусмотрен штраф в размере до 400 евро или арест.

Как напомнила руководитель группы процессуального отдела Ида-Таллиннского отделения полиции Рийна Принтсманн, в Эстонии запрещено находиться в общественных местах полностью обнаженным, если это мешает окружающим.

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