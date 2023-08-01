„Гражданство нам дают по желанию, вообще красава“. Журналистка пообщалась с наемником ЧВК Вагнера в приложении для знакомств

Журналистка признается, что это непростая задача — отыскать бойцов ЧВК Вагнера в соцсетях. Девушка мониторила приложения для знакомств четыре дня, предварительно установив в профиле геолокацию Осиповичи. И в итоге наемник написал ей сам. Говорит, что искал девушек в райцентре. Мужчина спросил, не хочет ли местная девушка познакомиться „с гостями“, после чего завязалось общение.

Наемника зовут Александр (имя изменено), ему больше 30 лет. Воюет он с 2014 года. По фотографии мужчины журналисты выяснили его полное имя, дату и место рождения. Оказалось, что наемник был судим.

О нахождении в Беларуси Александр отзывался положительно, за многие возможности хвалил Александра Лукашенко.

„Война, малыш. Ты там не думаешь об этом, там убивают, и очень больно. А вот сейчас ваш батька нам сделал отпуск. И мы вдыхаем полной грудью“, — написал он.

По районному центру Александр не гулял. Признался, что был бы и не против, но, по его словам, глава района запретил местным общаться с наемниками. Зато рассказал о количестве бойцов в лагере под Осиповичами: „На одной руке посчитать можно“.

Мужчина планирует остаться в Беларуси и жениться, потому что „слышал, что девушки здесь верные“. И снова поблагодарил Лукашенко, на этот раз за гражданство, которое тот якобы дает бойцам ЧВК по желанию:

„Гражданство нам дают по желанию, вообще красава. [Гражданство] двойное. И здесь мы чистые, и открыта дорога в Америке. <…> А там дело за малым, через Европу пойдем“.

Александр заявил, что зарплата у наемника в Беларуси — 24 тысячи белорусских рублей. А еще, если „будет местная жена — квартиру дадут в любом городе“. Планы на будущее у него тоже есть: рассчитывает на пенсию в восемь тысяч и хочет купить бунгало на островах. Правда, кто будет платить наемнику частной военной компании пенсию, мужчина не уточнил.

На вопрос о встрече мужчина ответил, что пока ничего обещать не может. Так как наемники в ближайшее время будут перевозить и регистрировать „трофейные автомобили“.