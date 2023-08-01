„Гражданство нам дают по желанию, вообще красава“. Журналистка пообщалась с наемником ЧВК Вагнера в приложении для знакомств
Российским наемникам из ЧВК Вагнера обещают белорусское гражданство, а зарплаты у них больше 20 тысяч белорусских рублей. Об этом боец ЧВК, живущий в лагере под Осиповичами, рассказал журналистке „Настоящего времени. Беларусь“. Несколько дней она общалась с наемником в приложении для знакомств — вот что из этого вышло. Об этом пишет Zerkalo.io.
Журналистка признается, что это непростая задача — отыскать бойцов ЧВК Вагнера в соцсетях. Девушка мониторила приложения для знакомств четыре дня, предварительно установив в профиле геолокацию Осиповичи. И в итоге наемник написал ей сам. Говорит, что искал девушек в райцентре. Мужчина спросил, не хочет ли местная девушка познакомиться „с гостями“, после чего завязалось общение.
Наемника зовут Александр (имя изменено), ему больше 30 лет. Воюет он с 2014 года. По фотографии мужчины журналисты выяснили его полное имя, дату и место рождения. Оказалось, что наемник был судим.
О нахождении в Беларуси Александр отзывался положительно, за многие возможности хвалил Александра Лукашенко.
„Война, малыш. Ты там не думаешь об этом, там убивают, и очень больно. А вот сейчас ваш батька нам сделал отпуск. И мы вдыхаем полной грудью“, — написал он.
По районному центру Александр не гулял. Признался, что был бы и не против, но, по его словам, глава района запретил местным общаться с наемниками. Зато рассказал о количестве бойцов в лагере под Осиповичами: „На одной руке посчитать можно“.
Мужчина планирует остаться в Беларуси и жениться, потому что „слышал, что девушки здесь верные“. И снова поблагодарил Лукашенко, на этот раз за гражданство, которое тот якобы дает бойцам ЧВК по желанию:
„Гражданство нам дают по желанию, вообще красава. [Гражданство] двойное. И здесь мы чистые, и открыта дорога в Америке. <…> А там дело за малым, через Европу пойдем“.
Александр заявил, что зарплата у наемника в Беларуси — 24 тысячи белорусских рублей. А еще, если „будет местная жена — квартиру дадут в любом городе“. Планы на будущее у него тоже есть: рассчитывает на пенсию в восемь тысяч и хочет купить бунгало на островах. Правда, кто будет платить наемнику частной военной компании пенсию, мужчина не уточнил.
На вопрос о встрече мужчина ответил, что пока ничего обещать не может. Так как наемники в ближайшее время будут перевозить и регистрировать „трофейные автомобили“.
„Тут просто машины перегонять надо. Машины трофейные регистрировать! <…> Они же наши, это наш трофей. Мы их на войне забрали у укров. Они на них ездили, теперь их нет. Они [машины] наши“, — написал он.
Война — это бизнес е**х масштабов
Собеседник издания отмечает, что вне лагеря наемникам можно передвигаться только по разрешению руководства. Сейчас их основное занятие — обучение белорусских военных. Учат тактике, стрельбе, обращению с картами, штурму зданий и окопов, „все из своего опыта“. По словам Александра, от происходящего наши военные „в шоке“, а срочников он назвал „деревянными“. О возможности их отправки на войну отзывался хладнокровно:
„Как мясо отправят. Они так и делают. Я же тебе изначально объяснял, что государству *** на народ. Это бизнес, — написал он. — Война — это бизнес е**х масштабов, которых нам и не снилось. [Люди] - расходник. Это не нам решать. Это верхушки [решают], а мы даже не пешки“.
К убийствам других людей на войне, судя по всему, мужчина относится довольно спокойно. Как и к постоянной угрозе жизни — ради этого ощущения он и пришел в ЧВК.
„А кто воевать-то будет. Если не мы, то ваши дети, братья. Все ссут. А нам п***й. <…> Не, че опасно. Я сюда ради этого и пришел, чтобы опасность была рядом. Ты просто не пробовала. Это затягивает больше, чем власть“, — считает мужчина.
В один из дней Александр рассказал о бессонной ночи и „задаче на границе“: „Там были проблемы, мы их устранили“. На вопрос, что случилось, коротко ответил: „Поляки. Да уже ничего, их нет больше, ахаха, проблем“. А позже, 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что около 100 бойцов ЧВК Вагнера двинулись в сторону Сувалкского коридора. По его мнению, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию.
Напомним, после неудавшегося мятежа в России российские власти заявили, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин „уйдет в Беларусь“.
Уже 11 июля Минобороны Беларуси подтвердило скорое прибытие наемников ЧВК Вагнера, а 12 июля в лагере, судя по всему, побывал сам Евгений Пригожин. 14 июля Минобороны показало, как вагнеровцы на полигоне недалеко от лагеря тренируют белорусских военнообязанных. 17 июля прибытие бойцов ЧВК было подтверждено с помощью спутниковых снимков. По данным проекта „Беларускі Гаюн“, на 24 июля в стране находились порядка 3450−3650 человек. С тех пор людей стало больше: приехало еще три колонны ЧВК.
Вагнеровцы занимаются тренировкой белорусских военных и силовиков. Александр Лукашенко 23 июля говорил, что они якобы „просятся на запад“. Гродненские пропагандисты сообщали, что у ЧВК Вагнера в Беларуси появится новый полевой лагерь, „расположенный где-то в западных регионах Республики Беларусь“.
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