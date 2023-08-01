ВИДЕО | Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире ATP в США

23-летний китайский теннисист У Ибин потерял сознание по ходу матча первого круга на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). По предварительной информации, причиной плохого самочувствия игрока стала жаркая погода.

Ибин также страдал от подобных проблем со здоровьем на „Уимблдоне“. В матче первого круга против американца Фрэнсиса Тиафо ему потребовалась медицинская помощь. По данным The Sun, у китайца был слишком высокий пульс.

Позже он объяснил в интервью, что страдал от проблем с дыханием и чувствовал, что близок к потере сознания. В то время У Ибин подозревал, что необъяснимые проблемы были вызваны едой, которую он съел накануне вечером.

23-летний китаец, которого тренирует Маркос Багдатис, в этом году совершил прорыв в мужском теннисе. В феврале он стал первым китайцем, выигравшим турнир ATP в Далласе (США).

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