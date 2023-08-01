Во вторник в Таллинне стартует молодежный чемпионат Европы по шашкам

Всего в соревновании примут участие 245 игроков из 11 стран: из Нидерландов, Украины, Чехии, Польши, Бельгии, Франции, Италии, Азербайджана, Латвии, Литвы и Эстонии. Соревнования проводятся в четырех возрастных группах (младшие и мини-кадеты, кадеты и юниоры), отдельно для юношей и девушек - всего восемь разных групп.

„Молодежный чемпионат Европы - очень важный турнир именно потому, что там играют будущие чемпионы, - пояснил Тулва. - Турнир проводится в Эстонии уже в четвертый раз, и на этот раз в соревновании примет наибольшее количество участников, которое увеличилось, несмотря на отсутствие стран-агрессоров. Как организатор Эстония может выставить более широкое представительство, что дает нашей молодежи возможность испытать себя в условиях сильнейшей конкуренции. Во время соревнований в Таллинне также состоится общее собрание Европейской конфедерации шашек (EDC), где будут избраны новый президент и правление“.

„Можно с уверенностью сказать, что в начале августа Таллинн вновь станет мировой столицей шашек, - сказал он. - Эстония зарекомендовала себя как привлекательная страна для игр в шашки“.

В соревнованиях примут участие 48 игроков в шашки из Эстонии.

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