01.08.2023, 15:10
МНЕНИЕ | В российских регионах появятся собственные вооруженные формирования. Кремль играет с огнем(9)
ФОТО: | EPA
Кремль по-прежнему хочет переложить ответственность за войну на регионы, но вряд ли даже с обеспечением их обороны у него это получится, отмечает Вадим Штепа.
Одна из главных российских новостей минувшей недели – Госдума разрешила региональным властям создавать свои вооруженные „специальные формирования“, похожие на частные военные компании. Они не будут находиться в составе официальных силовых структур (армии, полиции или ФСБ), но, как предполагается, должны будут им „содействовать“.