МНЕНИЕ | В российских регионах появятся собственные вооруженные формирования. Кремль играет с огнем

Одна из главных российских новостей минувшей недели – Госдума разрешила региональным властям создавать свои вооруженные „специальные формирования“, похожие на частные военные компании. Они не будут находиться в составе официальных силовых структур (армии, полиции или ФСБ), но, как предполагается, должны будут им „содействовать“.

Это уже не первый пример создания региональных вооруженных формирований. Еще летом прошлого года Кремль распорядился сформировать региональные „добровольческие батальоны“, предназначенные для отправки в Украину. Такие подразделения были созданы в Бурятии, Башкирии, Татарстане, Карелии и других республиках, а также в некоторых русских областях Поволжья, Урала и Сибири, в целом – в более, чем 40 регионах РФ.