Маэстро против маньяка. Как Раймонд Паулс помог поймать серийного убийцу
Убив трех человек забавы ради, 37-летний Юрий Криницын из Риги в декабре 1975 года нашел свою следующую жертву — известного латвийского композитора Раймонда Паулса, которого он сначала решил шантажировать. Маэстро принимал участие в операции по задержанию преступника, и спустя 48 лет после этого события признался порталу Delfi, что это было очень неприятно и он никому не пожелал бы такого „приключения“, пишет RusDelfi.lv.
На самом деле история маньяка Криницына началась гораздо раньше. Он родился в 1938 году в Москве, но после Второй мировой войны его семья переехала в Ригу. Бывший начальник следственного отдела Рижского управления милиции Анрийс Кавалиерис в своих мемуарах „Pusgadsimts kriminālistikā“ (“Полвека в криминалистике“) пишет, что отец Криницына был связан с ЧК, но доказательств этому нет.