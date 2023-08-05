Маэстро против маньяка. Как Раймонд Паулс помог поймать серийного убийцу

Убив трех человек забавы ради, 37-летний Юрий Криницын из Риги в декабре 1975 года нашел свою следующую жертву — известного латвийского композитора Раймонда Паулса, которого он сначала решил шантажировать. Маэстро принимал участие в операции по задержанию преступника, и спустя 48 лет после этого события признался порталу Delfi, что это было очень неприятно и он никому не пожелал бы такого „приключения“, пишет RusDelfi.lv.