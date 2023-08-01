С сегодняшнего дня в Таллинне поменялись несколько автобусных маршрутов. Что вы об этом думаете?

Изначально вице-мэр Таллинна Владимир Свет планировал изменить и маршрут автобуса номер 5, но после бурной реакции жителей Пирита-Козе это решение отменили. Критике подвергся и автобус номер 8, по словам жителей Таллинна, теперь линия станет неудобной и медленной. Недовольство вызвал автобус номер 35, который отчасти дублирует автобус номер 66. Номером 43 тоже недовольны, ведь теперь он не будет доезжать до Балтийского вокзала.

Как изменения в общественном транспорте повлияют на вашу ежедневную рутину? Новые автобусы стали удобнее или наоборот, остановку у дома закрыли, а ехать в два раза дольше? Или, может, вы пересели сегодня утром на велосипед и сделали город чище, а себя спортивнее?

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