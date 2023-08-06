06.08.2023, 14:36
Руководители топ-фирм не согласны с Ляэнеметсом: мы не кладем деньги работников в карман(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувшие выходные министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс высказался в адрес получающих большую прибыль крупных эстонских фирм, заявив, что предприятия кладут деньги работников в свой карман. Топ-фирмы утверждают, что нет причин обвинять их в том, что они ведут себя неэтично, пишет издание Delfi Ärileht.
„Очень многие предприятия, заявлявшие, что не нужно повышать минимальную зарплату, теперь кладут в свой карман деньги работников в виде прибsли“, - сказал в субботу Лаури Ляэнеметс изданию Eesti Ekspress.