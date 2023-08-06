Экономика
06.08.2023, 14:36

Руководители топ-фирм не согласны с Ляэнеметсом: мы не кладем деньги работников в карман

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Глава МВД Лаури Ляэнеметс считает, что Департамент конкуренции должен осуществлять надзор за прибылью эстонских предприятий.
Глава МВД Лаури Ляэнеметс считает, что Департамент конкуренции должен осуществлять надзор за прибылью эстонских предприятий.
ФОТО: läänemets | Delfi Meedia

В минувшие выходные министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс высказался в адрес получающих большую прибыль крупных эстонских фирм, заявив, что предприятия кладут деньги работников в свой карман. Топ-фирмы утверждают, что нет причин обвинять их в том, что они ведут себя неэтично, пишет издание Delfi Ärileht.

„Очень многие предприятия, заявлявшие, что не нужно повышать минимальную зарплату, теперь кладут в свой карман деньги работников в виде прибsли“, - сказал в субботу Лаури Ляэнеметс изданию Eesti Ekspress.

По мнению министра, если кто-то (предприятие — ред.) необоснованно получает большую прибыль за счет остального общества, то он перекашивает рынок. „Наша экономика должна действовать так, чтобы возможность была у всех, а не так, что одни наживаются, а другие пусть выкручиваются, как могут“, - сказал Ляэнеметс в свойственной ему решительной манере.

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