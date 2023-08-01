ВИДЕО И ФОТО | Эстонский канатоходец установил новый мировой рекорд, пройдя между башнями-близнецами в Катаре

Трехкратный чемпион мира по слэклайну преодолел проход под названием „Спарклайн“ с первой попытки, пройдя дистанцию ​​между Raffles Towers и Fairmont Doha в катарском городе Лусаил.

„Спарклайн“ длиной более 150 метров является не только самым длинным слэклайном на одном здании, но и самым высоким городским проходом Яана Роозе, которое он прошел на высоте в 185 метров - по канату толщиной всего в 2,5 сантиметра.

„Когда я впервые увидел легендарные башни, я понял, что это сооружение, которое мне нужно исследовать пешком. Это была самая сложная линия, которую я когда-либо проходил с точки зрения расстояния. Как спортсмен, я постоянно бросаю себе вызов, чтобы совершенствоваться и достигать невозможного.

Мне пришлось иметь дело с жарой и ветром как с неожиданной переменной, балансируя на слэклайне. Взаимодействие между моим весом и леской было изменено за счет добавления теплых светодиодов. Это все равно, что пытаться кататься на скейтборде, неся вместо тонкой доски здоровенный ствол дерева“, — прокомментировал новый мировой рекорд Яан Роозе.

„Знаковые башни — невероятное место для завершения этого подвига, и мой первый визит в Катар станет особенным“, — добавил Роозе.

Raffles Doha и Fairmont Doha — это две „переплетенные“ между собой 40-этажные башни в форме шамшира — меча, изображенного на гербе Катара. Башни являются одними из последних дополнений к постоянно расширяющемуся списку архитектурных чудес Лусаила, которые создают отчетливый силуэт на фоне Аравийского моря.

Кристиан Хирт, управляющий директор Raffles и Fairmont Doha, выразил свое волнение по поводу мероприятия в Iconic Towers, сказав: „Raffles и Fairmont Doha всегда олицетворяли собой превосходство, и это мероприятие воплощает это. Цель проекта — показать нашу приверженность и таланты высокого уровня, которые бросают вызов невозможному. Мы надеемся, что когда этот отважный спортсмен пройдет по канату от одной башни к другой, он очарует мир и вдохновит других на то, чтобы расширить свои возможности“.

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