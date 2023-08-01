Экс-игрок „Нымме Калью“ перешел в нарвский „Транс“, с фанатом которого ранее устроил потасовку

28-летний эстонский нападающий родом из Силламяэ, но последние 5 с половиной лет выступал за „Нымме Калью“, с которым по итогам сезона стал чемпионом Эстонии. В 2019-м стал обладателем суперкубка и кубка страны. В Премиум Лиге отличился 71 раз в 266 матчах.

Что случилось?

Волков попал в центр внимания во время матча между „Флорой“ и нарвским „Трансом“ (23 июня), когда подрался с болельщиком нарвской команды. Инцидент произошел на 38-й минуте матча, когда „Флора“ проигрывала „Трансу“ со счетом 0:3. Камера, транслировавшая матч, зафиксировала то, как Александр Волков, наслаждавшийся игрой в качестве зрителя, и болельщик нарвского клуба обменялись кулачными ударами.

В результате инцидента Волков был вынужден покинуть стадион в сопровождении охранников.

На прошлой неделе клуб сообщил о том, что приостановил сотрудничество с нападающим Александром Волковым (28 лет) и отстранил его от тренировок.

В понедельник клуб объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с нападающим Александром Волковым по соглашению сторон.

Недавний конфликт благополучно разрешен

Позже стало известно, что Волков неожиданно перешел в нарвский „Транс“, подписав контракт до конца сезона. Он позировал для клубного фото вместе с тем самым болельщиком, с которым благополучно помирился.

„Я жалею о своей несдержанности. Считаю все произошедшее не более, чем недоразумением, которое не стоило такого внимания. Я благодарен за теплый прием и доверие команде „Нарва-Транс“ и рад присоединиться к клубу. Футбол - это спорт сильных и мужественных людей, не всегда использующих парламентские выражения“, — прокомментировал ситуацию Волков.

„Футбол - это игра эмоциональная, как на поле, так и на трибунах. Случается всякое, эмоции берут вверх. Мы с Александром поговорили буквально на следующий день после потасовки. Он извинился, я принял извинения и не держу никакого зла на него. В итоге команда усилилась качественным игроком, как и любой болельщик, я рад такому исходу“, — сказал болельщик „Транса“ Илья Федоров.