ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (523-й день) | ВСУ: с начала вторжения 60 тысяч жителей Украины принудительно мобилизовали в российскую армию
Подводим итоги 523-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее - на основании онлайна „Медузы“.
Разведка Украины: с начала вторжения 60 тысяч жителей аннексированных территорий принудительно мобилизовали в российскую армию
С начала 2022 года в российскую армию были принудительно мобилизованы от 55 до 60 тысяч жителей аннексированных территорий Украины, заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк.
„Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей — просто переодевали и отправляли на фронт“, ― цитирует слова Черняка пресс-служба ГУР.
Представитель разведки также добавил, что россияне обещали мобилизованным, что их отправят на вторую или третью линии обороны, а вместо этого мобилизованных отправляли на передовую. Кроме того, Черняк заявил, что в российскую армию также забирали студентов.
С 2022 года Россия вывезла из Украины более 700 тысяч детей
С февраля 2022 года Россия „приняла“ около 4,8 миллиона жителей Украины, в том числе из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Из них более 700 тысяч — дети. Об этом говорится в докладе уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.
„Подавляющее большинство несовершеннолетних прибыли вместе с родителями или другими родственниками“, — пишет Львова-Белова. Уполномоченная также утверждает, что в конце лета-осенью 2022 года „в связи с обстановкой на линии фронта“ родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий „добровольно отправили детей на отдых, в том числе для защиты от военных действий“.
Число жертв российского удара по Кривому Рогу выросло до шести человек. 69 человек ранены
Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу утром 31 июля. Как сообщал Зеленский, одна ракета попала в учебный корпус университета, а вторая — в жилой дом, разрушив секцию с четвертого по девятый этажи. Число погибших в результате российского ракетного удара увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
Среди погибших — 10-летняя девочка. По данным президента Украины Владимира Зеленского, погибла также мать ребенка. Лысак также сообщил, что 69 человек ранены, в том числе шестеро детей. 22 пострадавших остаются в больницах, двое из них в тяжелом состоянии.
ЧВК Вагнера остановила „на неопределенный срок“ вербовку наемников
Российская ЧВК Вагнера приостановила „на неопределенный срок“ работу своих региональных центров по набору наемников. В телеграм-канале, где размещаются объявления о найме в ЧВК, говорится, что сейчас отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов „в связи с наличием большого кадрового резерва“.
В связанном с группировкой телеграм-канале Grey Zone также появился комментарий основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он заявил, что „время открытия центров по набору пока не определено“. По словам Пригожина, в настоящее время ЧВК продолжает свою деятельность только в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси. „Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России“, — сказал он.
Британская разведка: Россия не способна оградить население от войны
Увеличение шансов быть отправленным на войну, атаки беспилотников на Москву, невиданный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж ЧВК „Вагнер“ в совокупности подчёркивают неспособность российского государства оградить население от войны, считает британская военная разведка.
Российские власти уделяют первоочередное внимание внесению поправок в законодательство, позволяющих быстро и массово призывать мужчин в армию. В середине июля 2023 года Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив действующий нижний предел на уровне 18 лет. 24 июля 2023 года президент Путин подписал закон, согласно которому возрастной ценз для граждан, пребывающих в резерве, будет постепенно повышаться: теперь старшие офицеры могут быть мобилизованы до 70 лет.
Резервисты составили основной контингент „частичной мобилизации“ осени 2022 года, и именно за их счёт российские власти могли бы быстро нарастить численность войск для боевых действий в Украине, пишет британская военная разведка.
ВСУ разрушили железнодорожный Чонгарский мост — одну из важнейших артерий снабжения армии РФ.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ 29 июля сообщило об успешном ударе ракетами Storm Shadow по железнодорожному Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и оккупированную Херсонскую область. Повреждения видны со спутника
По этой артерии осуществляется перевозка большей части военных грузов из России и аннексированного Крыма на материковую часть Украины, где ведутся основные боевые действия.
„Администрация“ аннексированной части Запорожской области утверждает, что под обстрел ВСУ попал продуктовый магазин. Есть погибшие
Три человека погибли и 15 пострадали при обстреле села Басань в Запорожской области, сообщил назначенный Россией глава „администрации“ аннексированной части региона Евгений Балицкий.
По его словам, украинская армия обстреляла гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района около 19:00 31 июля. Балицкий утверждает, что есть попадание в продуктовый магазин, в котором находились люди. По его словам, под завалами остается 12-летний ребенок.