ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (523-й день) | ВСУ: с начала вторжения 60 тысяч жителей Украины принудительно мобилизовали в российскую армию

Разведка Украины: с начала вторжения 60 тысяч жителей аннексированных территорий принудительно мобилизовали в российскую армию

С начала 2022 года в российскую армию были принудительно мобилизованы от 55 до 60 тысяч жителей аннексированных территорий Украины, заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк.

„Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей — просто переодевали и отправляли на фронт“, ― цитирует слова Черняка пресс-служба ГУР.

Представитель разведки также добавил, что россияне обещали мобилизованным, что их отправят на вторую или третью линии обороны, а вместо этого мобилизованных отправляли на передовую. Кроме того, Черняк заявил, что в российскую армию также забирали студентов.

С 2022 года Россия вывезла из Украины более 700 тысяч детей

С февраля 2022 года Россия „приняла“ около 4,8 миллиона жителей Украины, в том числе из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Из них более 700 тысяч — дети. Об этом говорится в докладе уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

„Подавляющее большинство несовершеннолетних прибыли вместе с родителями или другими родственниками“, — пишет Львова-Белова. Уполномоченная также утверждает, что в конце лета-осенью 2022 года „в связи с обстановкой на линии фронта“ родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий „добровольно отправили детей на отдых, в том числе для защиты от военных действий“.

Число жертв российского удара по Кривому Рогу выросло до шести человек. 69 человек ранены

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу утром 31 июля. Как сообщал Зеленский, одна ракета попала в учебный корпус университета, а вторая — в жилой дом, разрушив секцию с четвертого по девятый этажи. Число погибших в результате российского ракетного удара увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.