Шведский игрок НХЛ пожаловался на сексуальные домогательства в TikTok

На прошлой неделе супруга хоккеиста Фелиция пожаловалась в Instagram, что многие подписчицы перешли от восхищения к сексуальным домогательствам как в личных сообщениях игроку, так и в комментариях. Она призвала их „держать свои желания при себе“.



„Как опытный медийный человек, я прикусил язык вместо того, чтобы высказаться, но это зашло слишком далеко, когда на странице моей жены начали появляться неприятные комментарии под фотографиями нашего ребенка. Причина, по которой заговорила моя жена, а не я, просто в том, что она делает это лучше и смелее меня“, — заявил Веннберг.



Веннбергу 28 лет, он играет в НХЛ с 2014 года, а с 2021-го выступает за „Сиэтл“. Хоккеист также два раза представлял Швецию на чемпионатах мира (2016, 2019 годы).



В прошлом сезоне Веннберг забросил 15 шайб и сделал 30 передач в 96 играх за „Сиэтл“.