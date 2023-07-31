Шведский игрок НХЛ пожаловался на сексуальные домогательства в TikTok
Александр Веннберг сообщил, что непристойные комментарии уже начали появляться под фотографиями его ребенка, а супруга хоккеиста назвала его „самым красивым человеком во всем мире“, но призвала подписчиц держать свои желания при себе.
Шведский форвард „Сиэтл Кракен“ Александр Веннберг заявил, что его популярность в соцсетях, в частности в TikTok, из-за внешности начала причинять большие неудобства его семье и вынудила его жену вмешаться. Об этом сообщает Expressen.
На прошлой неделе супруга хоккеиста Фелиция пожаловалась в Instagram, что многие подписчицы перешли от восхищения к сексуальным домогательствам как в личных сообщениях игроку, так и в комментариях. Она призвала их „держать свои желания при себе“.
„Как опытный медийный человек, я прикусил язык вместо того, чтобы высказаться, но это зашло слишком далеко, когда на странице моей жены начали появляться неприятные комментарии под фотографиями нашего ребенка. Причина, по которой заговорила моя жена, а не я, просто в том, что она делает это лучше и смелее меня“, — заявил Веннберг.
Веннбергу 28 лет, он играет в НХЛ с 2014 года, а с 2021-го выступает за „Сиэтл“. Хоккеист также два раза представлял Швецию на чемпионатах мира (2016, 2019 годы).
В прошлом сезоне Веннберг забросил 15 шайб и сделал 30 передач в 96 играх за „Сиэтл“.
Источник:„РБК Спорт“
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